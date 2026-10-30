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Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 4,1 oranında azalarak 162,2 milyar dolar seviyesine geriledi. Haftalık bazdaki net erime 6,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Ekim 2026 haftasına ilişkin "uluslararası rezervler ve döviz likiditesi gelişmeleri" raporunu yayımladı.

Rezervlerdeki düşüşte hem döviz likiditesindeki daralma hem de altın rezervlerindeki değer kaybı etkili oldu:

• Toplam Brüt Rezervler: Bir önceki hafta 169,1 milyar dolar düzeyinde bulunan brüt uluslararası rezervler, 6,9 milyar dolarlık azalışla 162,2 milyar dolara indi.

• Döviz Rezervleri: İlgili haftada TCMB bünyesindeki döviz varlıkları 59,1 milyar dolar seviyesine geriledi.

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• Altın Rezervleri: Altın cinsinden rezerv varlıkları ise haftalık bazda yüzde 3,6 oranında düşüş göstererek 103,1 milyar dolar oldu.

• Net Uluslararası Rezervler: Piyasa göstergeleri açısından yakından izlenen net uluslararası rezerv pozisyonu söz konusu haftada 42,84 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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