Türkiye'de sebze ve meyve piyasasında yeni bir dönem başlatması hedeflenen Hal Yasası'nın bu dönem Meclis'ten geçirilmesi planlanıyor. 9 maddelik taslakla üretici örgütlerinin güçlendirilmesi, aracıların azaltılması, yerli ürün satışının teşvik edilmesi ve gıda denetimlerinin sıkılaştırılması hedefleniyor.

Hazine ve Maliye, Ticaret, Tarım ve Orman ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının hazırladığı Hal Yasası taslağı üzerindeki çalışmalar sürüyor.

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre yaklaşık 30 maddeden oluşan ilk taslak, yapılan değerlendirmelerin ardından 9 maddeye indirildi. AK Parti Grubu ve ilgili bakanlık bürokratlarının üzerinde çalıştığı düzenlemenin temel hedefleri arasında kayıt dışılığın önlenmesi ve gıda fiyatlarındaki kontrolsüz artışların önüne geçilmesi bulunuyor.

YENİ HAL YASASI'NDA ÖNE ÇIKAN 9 DÜZENLEME

Kayıt dışılıkla mücadele: Ürünlerin tarladan satış noktasına kadar izlenmesi, kayıt dışı işlemlerin ve vergi kaybının önlenmesi hedeflenecek.

Yerli ürünlere vergisel teşvik: Yerli ürün satan marketlere vergisel teşvikler sağlanacak.

Kooperatif sayısı artırılacak: Tarımsal kooperatif sayısının iki katına çıkarılması öngörülüyor.

Zincir marketlerde yerli ürün teşviki: Zincir marketlerde yerli ürünlerin satışının artırılması desteklenecek.

Hallerde dijital takip: Bildirim, satış ve denetim süreçlerinin daha şeffaf ve hızlı yürütülmesi için dijital takip sistemleri güçlendirilecek.

Raflarda yerli ürün zorunluluğu: Market raflarının büyük bölümünde yerli ürünlere yer verilmesi zorunlu hale getirilecek.

Stok ve gıda güvenliği denetimleri: Hallerde stok takibi, kalite sınıflandırması ve gıda güvenliği denetimlerine ilişkin sorumluluklar artırılacak.

Aracılar ve komisyoncular azaltılacak: Üreticinin ürününü doğrudan marketlere, tüketicilere veya çevrim içi kanallara satmasının önü açılacak.

Kurallara uymayanlara yaptırım: Satış ve fiyat şeffaflığına ilişkin kuralları ihlal edenlere idari para cezası ve hapis cezası uygulanması öngörülüyor.