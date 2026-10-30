Güne yüzde 0,59 düşüşle 11.099,89 puandan başlayan ana endekste, özellikle öğle saatlerine doğru yabancı aracı kurum işlemlerindeki satış baskısı öne çıktı.

Saat 12.08 itibarıyla Bank of America (BofA) verileri, kurumun 716,8 milyon TL net satış hacmiyle piyasada net satıcı konumunda olduğunu ortaya koydu.

BOFA'NIN SATIŞ LİSTESİNDE ASELSAN VE ASTOR BAŞTA

Bank of America'nın 30 Ekim tarihli seans ortası verilerine göre kurumun toplam satışlarında savunma sanayii ve enerji hisseleri ilk sıralarda yer aldı:

En Çok Satılan Hisseler:

ASELS: Kurumun toplam satışlarının yüzde 52,61'ini oluşturan Aselsan paylarında 345,16 TL maliyetle yaklaşık 1 milyar 16 milyon TL net satış gerçekleşti.

ASTOR: ABD'li fonların son dönemdeki hareketliliğiyle dikkat çeken Astor Enerji'de 172,39 TL maliyetle 176,66 milyon TL net çıkış yapıldı.

TOASO: 222,51 TL maliyetle 84,02 milyon TL.

TRALT: 34,58 TL maliyetle 72,96 milyon TL.

KCHOL: 198,16 TL maliyetle 47,82 milyon TL seviyesinde net satım kaydedildi.

KURUMUN RADARINDAKİ ALIMLAR: BANKALAR VE PERAKENDE

BofA satış ağırlıklı seyre karşın belirli hisselerde alım tarafında pozisyon aldı:

En Çok Alınan Hisseler:

YKBNK: Kurumun alımlarında yüzde 25,40 payla ilk sırada yer alan Yapı Kredi paylarında 34,64 TL maliyetle 308,54 milyon TL net alım yapıldı.

BIMAS: 358,91 TL maliyetle 124,29 milyon TL.

AKBNK: 63,06 TL maliyetle 114,58 milyon TL.

TCELL: 91,02 TL maliyetle 82,43 milyon TL.

TUPRS: 358,31 TL maliyetle 45,19 milyon TL net giriş gerçekleşti.

PİYASADA GÖZLER TCMB ÖZETİ VE FON ÖDEMELERİNDE

Yurt içinde olağanüstü tasfiye sürecindeki fonlar için 1 milyon TL'ye kadar olan ilk ara ödemelerin Ziraat Bankası ve İş Bankası üzerinden hesaplara geçmeye başlaması yatırımcıların takibinde bulunuyor.

Günün ikinci yarısında saat 14.00'te açıklanacak TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile Euro Bölgesi büyüme ve enflasyon göstergeleri izlenecek.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 puan seviyeleri destek, 11.200 ve 11.300 puan kademeleri ise direnç noktaları olarak izleniyor.

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