BIST 100 endeksi TSİ 12.55 itibarıya yüzde 2,04 değer kaybederek 10.936 puana geriledi. Endeksin 11 bin puanın altına inmesiyle birlikte hisselerdeki düşüşler de dikkat çekti.

Borsada genel düşüşün etkisiyle çok sayıda hisse değer kaybederken, günlük kayıpları yüzde 10'a yaklaşan hisseler yatırımcıların gündemine geldi.

BORSADA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER BELLİ OLDU

Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler arasında RALYH, KLSER ve BARMA yüzde 10 değer kaybıyla listenin ilk sıralarında yer aldı. EFOR ve LYDYE hisselerinde de yüzde 9,99'luk düşüş görüldü.

30 Ekim Cuma günü yazım sırasında en çok değer kaybeden 10 hisse şöyle sıralandı:

Hisse kodu Şirket Son fiyat (TL) Günlük değişim RALYH Ral Yatırım Holding 10,44 -%10,00 KLSER Kaleseramik 12,06 -%10,00 BARMA Barem Ambalaj 4,05 -%10,00 EFOR Efor Yatırım 11,26 -%9,99 LYDYE Lydia Yeşil Enerji 2.054,00 -%9,99 BRKVY Birikim Varlık Yönetim 21,28 -%9,98 DSTKF Destek Finans Faktoring 94,35 -%9,97 TMPOL Temapol Polimer 60,50 -%9,97 HEDEF Hedef Holding 8,58 -%9,97 GUNDG Gündoğdu Gıda 71,40 -%9,96

BIST 100 endeksindeki kaybın yüzde 2'yi aşmasıyla birlikte piyasada satış baskısı öne çıktı. Hisselerdeki fiyat hareketlerinin günün devamında nasıl şekilleneceği yatırımcılar tarafından takip ediliyor.

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