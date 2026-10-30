Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN), 2026 yılı 9 aylık konsolide ve solo finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Bankanın 9 aylık net kârı konsolide bazda 96,62 milyar TL’ye ulaşırken, üçüncü çeyrek performansı piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE BEKLENTİ AŞILDI

Garanti BBVA’nın 2026 yılı 3. çeyrek net kârı 33,49 milyar TL olarak kaydedildi. Bu sonuç, Matriks anketinde yer alan 32,04 milyar TL’lik medyan piyasa beklentisini geride bıraktı.

Yılın ilk 9 ayına ilişkin bilanço verileri ise şu şekilde gerçekleşti:

• Konsolide Net Kâr: Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,83 artışla 83,42 milyar TL’den 96,62 milyar TL seviyesine yükseldi.

• Solo Net Kâr: Yıllık yüzde 15,65 artış göstererek 84,04 milyar TL’den 97,19 milyar TL düzeyine çıktı.

KURUMLARDAN GENİŞ BANTTA HEDEF FİYAT: ZİRVE 211,30 TL

Açıklanan bilançonun ardından 6 aracı kurum GARAN için hedef fiyat ve tavsiye listesini yayımladı.

Kurumlar arasında en yüksek hedef fiyatı 211,30 TL ile Deniz Yatırım verirken, en düşük hedef fiyat 165,00 TL ile Yapı Kredi Yatırım’dan geldi.

Şeker Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım hedef fiyatlarında sınırlı aşağı yönlü revizyona giderken, Deniz Yatırım, İş Yatırım, PhillipCapital ve Halk Yatırım önceki hedef seviyelerini korudu.

Aracı Kurum Hedef Fiyat Önceki Hedef Fiyat Tavsiye Deniz Yatırım 211,30 TL 211,30 TL AL İş Yatırım 195,00 TL 195,00 TL AL PhillipCapital 190,40 TL 190,40 TL Endeks Üstü Getiri Halk Yatırım 187,17 TL 187,17 TL AL Şeker Yatırım 169,20 TL 182,99 TL AL Yapı Kredi Yatırım 165,00 TL 170,00 TL TUT

Açıklanan raporlarda kurumların 5'i GARAN için pozitif ("AL" veya "Endeks Üstü Getiri") duruşunu sürdürürken, yalnızca 1 kurum tavsiyesini "TUT" olarak belirledi.

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