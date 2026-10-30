Değerli metallerden biri olan gümüşte düşüş hız kesmeden devam ediyor. Aylık kaybı yüzde 16'yı geçen ons gümüş için Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen'den dikkat çeken bir uyarı geldi.

Hansen, 54,50 dolar seviyesinin aşılamamasının ardından satış baskısının arttığını belirterek, ons gümüşün 40 doların orta seviyelerine kadar gerileyebileceğini söyledi.

Gümüş, hafta başında 54,50 dolar eşiğinin üzerine yeniden çıkmayı başaramazken aşağı yönlü hareketini hızlandırdı. Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, gümüşün altına kıyasla daha zayıf bir performans sergilediğini ve teknik göstergelerin satış eğiliminin devam edebileceğine işaret ettiğini kaydetti.

Kaynak: Investing

GÜMÜŞTE SATIŞ BASKISI DEVAM EDİYOR

Hansen, fiyatların aşırı satım seviyelerine ulaşmasına rağmen yatırımcıların uzun pozisyonlarını kapatmayı sürdürdüğünü belirtti. Teknik göstergeleri takip eden fonların da fiyat hareketlerine bağlı olarak satış işlemlerine devam ettiğini ifade etti.

Satış baskısının hız kesmemesi halinde ons gümüşte düşüşün derinleşebileceğini vurgulayan Hansen, fiyatların 40 doların orta seviyelerine kadar gerileme riski taşıdığını dile getirdi.

ALTIN/GÜMÜŞ ORANI 78 SEVİYESİNDE

Değerli metaller piyasasında altının gümüşe kıyasla daha güçlü bir görünüm sergilediğine dikkat çeken Hansen, ons altının 3 bin 970 dolar civarındaki kritik destek seviyesinin üzerinde tutunduğunu aktardı.

Altın/gümüş oranının 78 seviyesinde bulunduğunu belirten Hansen, oranın 82 seviyesine kadar yükselebileceğini ifade etti. Bu görünümün gümüşün altına kıyasla daha kırılgan bir fiyat hareketi sergilediğini ortaya koyduğunu kaydetti.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDEKİ DÜŞÜŞ DEĞERLİ METALLERİ ETKİLEYEBİLİR

Hansen, hafta sonuna yaklaşılırken yatırımcıların ABD teknoloji sektöründeki gelişmelere odaklanacağını belirtti. Piyasa kapanışının ardından görülen satışların Wall Street'teki işlem saatlerinde de devam edip etmeyeceğinin önemli olduğunu söyledi.

Teknoloji hisselerinde başlayan düşüşün diğer piyasalara yayılması halinde yatırımcıların kaldıraçlı pozisyonlarını azaltabileceğini ifade eden Hansen, bunun likidite ihtiyacından kaynaklanan satışları artırabileceğine dikkat çekti.

Böyle bir senaryoda değerli metaller üzerindeki satış baskısının da yoğunlaşabileceği değerlendiriliyor.

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