Orta Doğu’da tırmanan askeri gerilim, Suudi Arabistan’ın kritik rafinerilerine yönelik füze saldırıları ve Hürmüz Boğazı’ndaki patlamalar petrol fiyatlarını ateşledi.

Cuma günü itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,75 yükselişle 115,74 dolara ulaştı. ABD tipi Batı Teksas (WTI) ham petrolü ise yüzde 0,71 değer kazanarak 102,72 dolardan işlem gördü.

Böylece WTI ham petrol, nisan ayından bu yana ilk kez aylık kapanışını 100 dolar sınırının üzerinde yapma hazırlığına girdi.

KRİTİK ENERJİ TESİSLERİ HEDEFTE

Fiyatlardaki sıçramanın ana tetikleyicisi, Yemen’deki Husilerin Suudi Arabistan’ın stratejik altyapısına yönelik son saldırıları oldu.

Husiler; ülkenin en büyük rafinerisi konumundaki Ras Tanura, Rabigh rafinerisi ve Abqaiq’teki Saudi Aramco tesislerini hedef aldıklarını duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon batı bölgesine yönelen seyir füzelerinden birinin imha edildiğini açıklarken, saldırı girişimleri küresel arzın aksayabileceği kaygılarını zirveye taşıdı.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA MAYIN KRİZİ: 3 TANKER ALEV ALDI

Piyasalardaki paniği artıran bir diğer sıcak gelişme ise dünya petrol trafiğinin can damarı olan Hürmüz Boğazı çevresinde yaşandı.

İran Devrim Muhafızları, boğazın güney kesiminde belirlenen rotanın dışına çıkan 3 tankerin deniz mayınlarına çarparak patladığını ve alev aldığını bildirdi.

Sevkiyat koridorundaki fiziki risklerin fiili çatışma boyutuna ulaşması, piyasada arz priminin hızla fiyatlanmasına yol açtı.

ENERJİ DEVLERİ SEYAHATLERİNİ ASKIYA ALDI

Bölgede derinleşen güvenlik krizi, küresel enerji aktörlerinin operasyonel kararlarına da yansıdı.

ABD’li dev enerji şirketleri ExxonMobil ve Chevron’un üst düzey yöneticileri, Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenecek olan uluslararası petrol fuarına katılım programlarını güvenlik endişeleri sebebiyle iptal etti.

AYLIK KAZANÇ YÜZDE 15'E KOŞUYOR

Ekim ayını güçlü bir ralliyle tamamlamaya hazırlanan petrol piyasasında, Brent petrolde aylık değer artışının yüzde 14’e, WTI tarafında ise yüzde 15’e ulaşması bekleniyor.

Analistler, diplomatik kanalların tıkalı kaldığı ve Hürmüz geçişlerinin tehdit altında olduğu mevcut tabloda, arz endişelerinin fiyatları yukarı yönlü baskılamaya devam edeceğini öngörüyor.

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