G7 ülkeleri, artan yakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla acil durum petrol ve dizel stoklarından dört ay boyunca 100 milyon varile kadar miktarı piyasaya sürme kararı aldı.

Kararı açıklayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, söz konusu adımla yakıt fiyatlarında düşüş yaşanmasını hedeflediklerini belirtti.

STOKLAR DÖRT AY BOYUNCA PİYASAYA SÜRÜLECEK

G7 ülkeleri, yükselen yakıt fiyatlarını dizginlemek amacıyla acil durum petrol ve dizel stoklarını piyasaya sunacak.

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) tarafından koordine edilecek uygulamanın önümüzdeki dört ay boyunca sürdürülmesi planlanıyor.

G7 dönem başkanlığını yürüten Macron, düzenlediği basın toplantısında kararın yakıt fiyatlarında düşüşü tetiklemesini amaçladıklarını ifade etti.

BRENT PETROL 100 DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

Kararın açıklanmasının ardından Brent petrolün varil fiyatı yeniden 100 doların altına geriledi.

Kaynak: Investing

ABD Başkanı Donald Trump da Avrupa'nın yüksek miktarda stokladığı dizel yakıtın büyük bölümünü piyasaya sürmeyi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada “Süreç derhal başlayacak” ifadelerini kullandı.