Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, bankacılık sektöründe 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi 25 Eylül haftasında yüzde 36,9 olarak gerçekleşti.

Aynı haftada TCMB’nin Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti de yüzde 36,9 seviyesinde kaydedildi.

TİCARİ KREDİ FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK OLMADI

Ticari kredi faizleri ise KMH ve ticari kredi kartları hariç tutulduğunda yüzde 39,9 seviyesindeki seyrini korudu.

1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi, 2025 yılının başında yüzde 50 seviyelerinde bulunuyordu. Faiz oranı, 2026 Eylül sonunda yüzde 36,9’a kadar geriledi.

Böylece yaklaşık iki yıllık dönemde TL mevduat faizinde belirgin bir düşüş yaşandı.

Mevduat faizindeki gerilemenin, aynı dönemde para piyasası ve kredi koşullarındaki değişimle birlikte gerçekleştiği belirtildi.