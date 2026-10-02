Şirket tarafından 2 Ekim 2026 tarihinde seans esnasında Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, güncellemenin Borsa İstanbul’da oluşan hisse fiyatı dikkate alınarak yapıldığı belirtildi.

Senenin başında 6,82 liraya kadar yükselen CEMAS, yıl içinde 3 lira seviyelerinin de altına sarktı. Bugün saat 11:34 itibarıyla 3,18 liradan işlem görüyor.

YÜZDE 100 OLAN BEDELSİZ ORANI YÜZDE 50’YE ÇEKİLDİ

Çemaş Döküm Yönetim Kurulu, daha önce 13 Temmuz 2026 tarihinde aldığı kararla 791.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini, tamamı "sermaye düzeltmesi olumlu farkları" hesabından karşılanmak üzere yüzde 100 oranında (791.000.000 TL) artırarak 1.582.000.000 TL’ye çıkarmayı planlamıştı.

Ancak şirket yönetimi, güncellenen KAP bildiriminde Borsa İstanbul’daki mevcut hisse fiyatı seviyesini değerlendirerek söz konusu sermaye artırımı oranını yüzde 50’ye revize ettiğini duyurdu.

YENİ SERMAYE YAPISI NASIL OLACAK?

Alınan yeni revizyon kararı doğrultusunda:

• Mevcut Sermaye: 791.000.000 TL

• Bedelsiz Artırım Oranı: Yüzde 50

• Artırılacak Bedelsiz Tutarı: 395.500.000 TL

• Ulaşılacak Yeni Sermaye: 1.186.500.000 TL

Söz konusu sermaye artırımı için iç kaynak olarak yine "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" hesabı kullanılacak. Şirketin güncellenen bedelsiz başvurusu için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) gelecek onay bekleniyor.

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