Güne 22,88 puanlık primle başlayan ana endekste açılış sonrası sektörler arasında sert ayrışmalar izlendi:

• Bilişim sektörü, yüzde 0,72 kazançla sabah saatlerinin en çok değer kazanan sektörü oldu.

• Holding endeksi yüzde 1,11, bankacılık endeksi ise yüzde 0,15 oranında geriledi.

• Finansal kiralama ve faktoring sektörü ise yüzde 7,38’lik sert düşüşle açılışın en çok değer kaybeden tarafı olarak öne çıktı.

571 MİLYON LİRAYA YAKIN SATIŞ

Bank of America (BofA), Borsa İstanbul'da net satıcı pozisyonuna geçerek 570,9 milyon TL’lik net satış hacmine ulaştı.

Bank of America'nın 2 Ekim 2026 tarihli saat 12:10 verilerine göre portföy dağılımı ve işlemleri şu şekilde gerçekleşti:

BofA’nın En Çok Satış Yaptığı Hisseler (Net Satım)



• CANTE: -14.312.508 net lot (1,092 TL maliyet ile toplam satışların yüzde 9,32'si)

• MRGYO: -11.353.907 net lot (1,197 TL maliyet ile toplam satışların yüzde 7,40'ı)

• HEKTS: -10.033.217 net lot (2,179 TL maliyet ile toplam satışların yüzde 6,54'ü)

• SASA: -8.347.007 net lot (1,941 TL maliyet ile toplam satışların yüzde 5,44'ü)

• PAHOL: -6.017.778 net lot (0,927 TL maliyet ile toplam satışların yüzde 3,92'si)

• Diğer hisselerdeki net satış: -103.434.518 net lot (yüzde 67,38)

BofA’nın Satışa Rağmen Topladığı Hisseler (Net Alım)



• BJKAS: +10.730.544 net lot (1,614 TL maliyet ile toplam alımların yüzde 15,14'ü)

• MARTI: +6.756.086 net lot (1,115 TL maliyet ile toplam alımların yüzde 9,54'ü)

• GSRAY: +6.455.728 net lot (0,820 TL maliyet ile toplam alımların yüzde 9,11'i)

• TRALT: +4.560.092 net lot (44,393 TL maliyet ile toplam alımların yüzde 6,44'ü)

• ENERY: +2.982.034 net lot (13,676 TL maliyet ile toplam alımların yüzde 4,21'i)

• Diğer hisselerdeki net alım: +39.368.690 net lot (yüzde 55,56)

PİYASALARIN GÖZÜ ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNDE

Küresel piyasalarda yükselen tahvil faizleri ve petrol fiyatlarındaki tırmanışın merkez bankalarının sıkılaşma adımlarını canlı tutacağı endişeleri baskı oluşturmaya devam ediyor.

Günün kalanında küresel ölçekte ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ile Avro Bölgesi enflasyon verileri takip edilecek. Yurt içinde ise Fon Koordinasyon Kurulunun 2'nci toplantısından gelecek mesajlar piyasanın odağında bulunuyor.

Teknik Seviyeler: Analistler, BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.500 puanı direnç; olası geri çekilme ve satış baskısında ise 12.100 ve 12.000 puanı kritik destek seviyeleri olarak öne çıkarıyor.

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