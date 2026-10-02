Google Haberler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi TSİ 12.00 itibarıyla yüzde 0,69 yükselişle 12.333 puandan işlem görüyor. Yükselen ve düşen hisseler belli oldu.

Piyasalarda yükseliş eğilimi sürerken, günün ilk yarısında tavan ve taban seviyesine ulaşan ilk 10 hisse de belli oldu.

Borsada yeşil tablo! İşte tavan ve taban olan hisseler, Görsel 1

TAVAN OLAN HİSSELER

Hisse Fiyat (TL) Değişim
GOLDA 9,13 %10,00
TGSAS 113,30 %10,00
IHAAS 18,60 %9,99
CRDFA 8,81 %9,99
BAHKM 156,70 %9,96
PASEU 34,22 %9,96
BALAT 52,80 %9,95
ARDYZ 67,95 %9,95
KLRHO 11,27 %9,95
KAPLM 141,50 %9,95

Borsada yeşil tablo! İşte tavan ve taban olan hisseler, Görsel 2

TABAN OLAN HİSSELER

Hisse Fiyat (TL) Değişim
UFUK 355,50 %-10,00
TERA 63,45 %-10,00
TDGYO 6,48 %-10,00
PRZMA 17,82 %-10,00
GUNDG 187,20 %-10,00
ANELE 36,72 %-10,00
KARCL 59,45 %-9,99
DSTKF 694,00 %-9,99
OZATD 1.271,00 %-9,99
BIGEN 40,04 %-9,98

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dolar yatırımcılarına BofA’dan "risk" uyarısı!Dolar yatırımcılarına BofA’dan "risk" uyarısı!
Fonlardan çıkan para nereye aktı? Goldman Sachs açıkladıFonlardan çıkan para nereye aktı? Goldman Sachs açıkladı

Google Haberler