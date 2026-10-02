Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi TSİ 12.00 itibarıyla yüzde 0,69 yükselişle 12.333 puandan işlem görüyor. Yükselen ve düşen hisseler belli oldu.
Piyasalarda yükseliş eğilimi sürerken, günün ilk yarısında tavan ve taban seviyesine ulaşan ilk 10 hisse de belli oldu.
TAVAN OLAN HİSSELER
|Hisse
|Fiyat (TL)
|Değişim
|GOLDA
|9,13
|%10,00
|TGSAS
|113,30
|%10,00
|IHAAS
|18,60
|%9,99
|CRDFA
|8,81
|%9,99
|BAHKM
|156,70
|%9,96
|PASEU
|34,22
|%9,96
|BALAT
|52,80
|%9,95
|ARDYZ
|67,95
|%9,95
|KLRHO
|11,27
|%9,95
|KAPLM
|141,50
|%9,95
TABAN OLAN HİSSELER
|Hisse
|Fiyat (TL)
|Değişim
|UFUK
|355,50
|%-10,00
|TERA
|63,45
|%-10,00
|TDGYO
|6,48
|%-10,00
|PRZMA
|17,82
|%-10,00
|GUNDG
|187,20
|%-10,00
|ANELE
|36,72
|%-10,00
|KARCL
|59,45
|%-9,99
|DSTKF
|694,00
|%-9,99
|OZATD
|1.271,00
|%-9,99
|BIGEN
|40,04
|%-9,98
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