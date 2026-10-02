Piyasalarda yükseliş eğilimi sürerken, günün ilk yarısında tavan ve taban seviyesine ulaşan ilk 10 hisse de belli oldu.

TAVAN OLAN HİSSELER

Hisse Fiyat (TL) Değişim GOLDA 9,13 %10,00 TGSAS 113,30 %10,00 IHAAS 18,60 %9,99 CRDFA 8,81 %9,99 BAHKM 156,70 %9,96 PASEU 34,22 %9,96 BALAT 52,80 %9,95 ARDYZ 67,95 %9,95 KLRHO 11,27 %9,95 KAPLM 141,50 %9,95

TABAN OLAN HİSSELER

Hisse Fiyat (TL) Değişim UFUK 355,50 %-10,00 TERA 63,45 %-10,00 TDGYO 6,48 %-10,00 PRZMA 17,82 %-10,00 GUNDG 187,20 %-10,00 ANELE 36,72 %-10,00 KARCL 59,45 %-9,99 DSTKF 694,00 %-9,99 OZATD 1.271,00 %-9,99 BIGEN 40,04 %-9,98

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