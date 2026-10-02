Dolar endeksi üst üste üçüncü haftayı da kazançla kapatmaya hazırlanırken, yatırımcıların tüm dikkati ABD'den gelecek kritik tarım dışı istihdam verisine kilitlendi.

Küresel borçlanma maliyetlerindeki tırmanış, dolardaki yükselişin ana motoru olmaya devam ediyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 5,344 seviyesine ulaşarak 2002 yılından bu yana en yüksek seviyesini görmesi, piyasalarda deprem etkisi yarattı.

İşlemlerde faizlerin yüzde 5,249 seviyesine gerilemesiyle satış baskısı hafiflese de yüksek faiz ortamı dolar endeksini (DXY) 102,08 seviyesine kadar taşıdı.

Saxo Baş Yatırım Stratejisti Charu Chanana, yaşanan tabloyu değerlendirirken piyasaların yalnızca Federal Rezerv’in (Fed) faiz adımlarına odaklanmadığını vurguladı.

Chanana, "Artan kamu borçlanması, yüksek tahvil arzı ve mali sürdürülebilirlik kaygıları, yatırımcıların daha yüksek risk primi talep etmesine yol açıyor" değerlendirmesinde bulundu.

AVRUPA’DAKİ SORUNLAR DOLARIN EKMEĞİNE YAĞ SÜRDÜ

Doların küresel para birimleri karşısındaki gücü, sadece ABD ekonomisinin performansından değil, Avrupa’daki çalkantılardan da besleniyor.

Fransa'da derinleşen mali kaygılar ve devlet tahvili getirilerinin 14 yılın zirvesine tırmanması euro/dolar paritesini 1,1237 seviyesine düşürerek Mayıs 2025’ten bu yana en düşük seviyelerine geriletti.

Pepperstone Araştırma Direktörü Chris Weston, piyasa dinamiklerindeki kaymaya dikkat çekerek, doların mevcut güçlü duruşunun ABD'den ziyade Avrupa’nın yaşadığı siyasi riskler, yükselen enerji maliyetleri ve mali problemlerden kaynaklandığını ifade etti.

Sıkılaşan küresel koşullar diğer para birimlerinde de hissedildi:

• Japon Yeni: Tokyo’da çekirdek enflasyonun son 10 ayın en hızlı artışını kaydetmesinin ardından dolar karşısında 158 seviyesinde yatay bir seyir izledi.

• Yeni Zelanda Doları: 0,5591 seviyesine gerileyerek Kasım 2025’ten bu yana en dip noktayı gördü.

• Sterlin ve Avustralya Doları: Sırasıyla 1,3187 ve 0,6918 dolar seviyelerinden işlem görerek baskı altında kalmayı sürdürdü.

PETROL FİYATLARI VE ENFLASYON ÇIKMAZI

Brent petrolün varil fiyatının yeniden 100 dolar eşiğini aşması, küresel ölçekte enflasyon kaygılarını yeniden alevlendirdi.

ABD'de ağustos ayı enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması Fed’in faiz artırım olasılığını zayıflatmış olsa da petrol fiyatlarındaki sıçrama faiz indirim süreçlerinin ötelenebileceği endişesini diri tutuyor.

PİYASALARIN KİLİTLENDİĞİ NOKTA: TARIM DIŞI İSTİHDAM

Piyasalar, haftanın son işlem gününde açıklanacak ABD tarım dışı istihdam raporuna kilitlenmiş durumda.

Eylül ayında istihdam artışında yavaşlama, işsizlik oranının ise yüzde 4,1 seviyesinde sabit kalması bekleniyor.

Uzmanlar, rapordaki özellikle ücret artışı detaylarının hayati önem taşıdığını belirtiyor.

Beklentilerin üzerinde gelebilecek bir ücret artışının, Fed'in enflasyonla mücadelesini zorlaştırarak tahvil faizlerini ve doları daha da yukarı taşıyabileceği öngörülüyor.

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