Borsa İstanbul'da şirket yönetimleri, hakim ortaklar ve portföy yönetim şirketleri pay piyasasında hareketli günler yaşıyor.

Şirketlerin yönetim kurulu başkanları ve ana ortakları, hisselerindeki pay oranlarını artırarak şirketlerine olan güveni tazelemek adına pay geri alım programlarını sürdürüyor.

PATRONLAR VE HAKİM ORTAKLARDAN GÜVEN ALIMI

• Efor Holding (EFOR): Efor Holding, 13,36 – 13,60 TL fiyat aralığından 25,5 milyon adedin üzerinde (25.547.567 adet) dev bir pay alımı gerçekleştirerek şirketteki payını yüzde 12,12’ye çıkardı.

• Reeder Teknoloji (REEDR): Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Saral, 10,9 milyon adet pay satışı gerçekleştirdi. Satış sonrası Saral’ın payı yüzde 24,36’ya geriledi.

• Altınay Savunma (ALTNY): Hakan Altınay, 11,51 – 12,80 TL aralığından 3,7 milyon adet pay alarak şirket sermayesindeki payını yüzde 63,37’ye yükseltti.

• Net Holding (NTHOL): Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, 35,64 – 37,50 TL aralığından 300 bin adet pay alımı yaparak ortaklık payını yüzde 37,96’ya taşıdı.

• Özak GYO (OZKGY): Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, 11,99 – 12,07 TL aralığından 319 bin 500 adet pay satın aldı. Akbalık’ın payı yüzde 51,95’e ulaştı.

• İntegra Teknolojileri (INTET): Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömerbeyazoğlu, 100 bin adet pay alarak sermayedeki payını yüzde 79,11’e yükseltti.

• Tekfen Holding (TKFEN): Cevahir Taahhüt ve CDC Taahhüt, 214,60 – 233,00 TL bandından ayrı ayrı 380 binar adet pay alımı gerçekleştirerek paylarını yüzde 37,40’a çıkardı.

ŞİRKETLERDEN HİSSELERİNE GERİ ALIM DESTEĞİ

Birçok şirket, hisse fiyatlarında istikrar sağlamak ve yatırımcı değerini korumak amacıyla geri alım programları kapsamında yüklü alımlar yaptı:

• Çan2 Termik (CANTE): 1,05 TL fiyattan 6,98 milyon adet pay geri aldı.

• Tukaş (TUKAS): 1,87 TL fiyattan 3,0 milyon adet payı bünyesine kattı.

• Bera Holding (BERA): 12,24 TL fiyattan 2,44 milyon adet pay geri alımı yaptı.

• Kiler Holding (KLRHO): 9,72 TL fiyattan 2,42 milyon adet pay geri aldı.

• Türk Altın (TRALT): 43,24 – 44,40 TL aralığından 2,3 milyon adet kendi payını geri alırken; aynı zamanda TRENJ’den 213 bin 500 adet ve TRMET’ten 470 bin adet pay satın alarak grup içi yatırımlarını güçlendirdi.

• Golda Gıda (GOLDA): 8,09 – 8,35 TL aralığından 2,0 milyon adet pay geri alımı gerçekleştirdi.

• Atakule GYO (AAGYO): 8,45 – 9,46 TL aralığından 1,95 milyon adet pay topladı.

• Tureks Turizm (TUREX): 5,88 TL fiyattan 1,61 milyon adet pay geri alımı yaptı.

• Etiler Gıda (ETILR): Gün içinde iki ayrı işlemle toplamda 1,81 milyon adedin üzerinde payı geri aldığını duyurdu.

KURUMSAL FONLAR VE STRATEJİK SATIŞLAR

Portföy yönetim şirketleri ve stratejik ortaklar cephesinde pozisyon azaltımı ve konsolidasyon adımları izlendi:

• Batısöke Çimento (BTCIM): İstanbul Portföy, 10,8 milyon adet pay satışı gerçekleştirdi. İşlem sonrası kurumun şirket sermayesindeki payı yüzde 2,89’a geriledi.

• Big Chefs (BIGCH): Phillip Portföy, 11,0 milyon adet pay satarak sermayedeki payını yüzde 2,75’e düşürdü.

• Maçkolik (MACKO): Matchzone, 23,78 – 24,64 TL fiyat aralığından 2,33 milyon adet pay satışı yaparak payını yüzde 10,17’ye çekti.

• Demisaş (DMSAS) & Sarkuysan (SARKY): Sarkuysan, Demisaş (DMSAS) hisselerinde 650 bin adet alım yaparak DMSAS’taki hakimiyetini yüzde 45,84’e çıkardı.

• Balsu Gıda (BALSU): BG Holding, 2,47 milyon adet pay alımı ile BALSU’daki payını yüzde 42,26’ya yükseltti.

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