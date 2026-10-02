Şimşek, atılan makroihtiyati adımların finansal istikrarı güçlendirirken reel ekonomiyi ve üretimi doğrudan desteklediğini vurguladı.

TCMB’nin yeni düzenlemesiyle KOBİ kredilerindeki aylık büyüme sınırı yüzde 4,5’ten yüzde 5’e çıkarıldı. Ayrıca Türk lirası zorunlu karşılıklarda uygulanan bloke tesis oranlarında da indirime gidildi.

Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklamada bulunan Bakan Şimşek, alınan kararların iki temel sacayağına dikkat çekti:

• Bankacılık Sektörü: Düzenlemeler sayesinde bankaların likidite yönetimi kabiliyeti artacak.

• Reel Ekonomi: Üretimin ve istihdamın belkemiği olan KOBİ’lerin finansmana erişimi belirgin şekilde kolaylaşacak.

"DEZENFLASYON SÜRECİNİ GÖZETEN SEÇİCİ YAKLAŞIM SÜRÜYOR"

Ekonomi programının temel önceliği olan enflasyonla mücadeleye vurgu yapan Şimşek, kredi genişlemesinde kontrolsüz bir artış yerine hedefli bir strateji izlediklerini belirtti.

Açıklamasında kararlılık mesajı veren Hazine ve Maliye Bakanı, "Dezenflasyon sürecini gözeten, hedefli ve seçici yaklaşımımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullanarak, uygulanan ekonomi politikasının dezenflasyon hedefleriyle tam uyum içinde devam edeceğinin altını çizdi.