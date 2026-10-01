Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makroihtiyati çerçevede yeni düzenlemelere gitti. KOBİ kredilerinde aylık büyüme sınırı yüzde 4,5'ten yüzde 5'e yükseltilirken, Türk lirası zorunlu karşılıklarda uygulanan bloke tesis oranları düşürüldü.

KOBİ KREDİLERİNDE SINIR YÜZDE 5'E ÇIKTI

Reel sektörün finansmana erişimini desteklemek amacıyla KOBİ kredilerinde uygulanan aylık büyüme sınırı yükseltildi.

Buna göre daha önce yüzde 4,5 olarak uygulanan KOBİ kredileri aylık büyüme sınırı yüzde 5'e çıkarıldı.

Düzenlemeyle bankaların KOBİ'lere kullandırabileceği krediler açısından büyüme alanı genişletilmiş oldu.

ZORUNLU KARŞILIKLARDA DA DEĞİŞİKLİK

TCMB'nin ikinci adımı ise Türk lirası zorunlu karşılıklara yönelik oldu.

Bankaların likidite yönetiminde daha fazla esneklik sağlanması amacıyla Türk lirası zorunlu karşılıklarda uygulanan bloke tesis oranları düşürüldü.

Merkez Bankası, düzenlemelerin makrofinansal istikrarın güçlendirilmesi ve bankacılık sektörünün likidite yönetiminin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.