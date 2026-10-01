İncelemede CCI, Stokastik, MACD, Fiyat-HO(5) ve HO(5)-HO(20) göstergeleri 10 şirketin tamamında ortak bir yükseliş eğilimine işaret etti. Ancak, vade uzadıkça ve Momentum tarafına geçildikçe teknik tablodaki yön birliğinin bozulduğu görüldü.

ŞEKER YATIRIM (SKYMD) 8'DE 8 İLE ZİRVEDE

Teknik analiz raporunun öne çıkan en kritik detayı Şeker Yatırım (SKYMD) paylarında yaşandı. İzlenen 8 ana göstergenin (CCI, RSI, Momentum, Stokastik, MACD, Fiyat-HO(5), HO(5)-HO(20) ve HO(20)-HO(50)) tamamında "AL" sinyali üreten tek şirket Şeker Yatırım oldu.

Listede yer alan diğer 9 şirketin hiçbirinde 8 göstergenin tamamı aynı yönde buluşamadı. Buna karşın, Şeker Yatırım 8'de 8 yapmasına rağmen 24,50 toplam puan ile genel puan sıralamasında 7. sırada yer aldı.

PUAN LİDERİ VERUSA HOLDİNG, AMA 2 GÖSTERGESİ "SAT"TA

Tabloda 31 puanla genel toplam puan lideri Verusa Holding (VERUS) oldu. Ancak Verusa Holding’in 8 ana gösterge dökümü incelendiğinde; CCI, RSI, Stokastik, MACD, Fiyat-HO(5) ve HO(5)-HO(20) "AL" verirken, Momentum ve HO(20)-HO(50) göstergeleri "SAT" sinyalinde kaldı.

Puanlama ile ana gösterge sayısı arasındaki bu fark, yatırımcıların sadece tek bir puana odaklanmak yerine gösterge detaylarını incelemesi gerektiğini ortaya koyuyor.

TEKNİK GÖSTERGELERİN 10 HİSSEDEKİ ORTAK DAĞILIMI

Taramaya konu olan 8 ana teknik göstergenin 10 hisse üzerindeki genel performansı ve sinyal dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

• CCI (Emtia Kanal Endeksi): 10 AL / 0 SAT (%100 Uyum)

• Stokastik: 10 AL / 0 SAT (%100 Uyum)

• MACD: 10 AL / 0 SAT (%100 Uyum)

• Fiyat-HO(5) (5 Günlük Ortalama): 10 AL / 0 SAT (%100 Uyum)

• HO(5)-HO(20) (Kısa Vadeli Kesişme): 10 AL / 0 SAT (%100 Uyum)

• RSI (Göreceli Güç Endeksi): 7 AL / 3 SAT (Safkar, Akfen İnşaat ve Otto Holding SAT'ta)

• Momentum: 2 AL / 8 SAT (Yalnızca Şeker Yatırım ve Akfen İnşaat AL'da)

• HO(20)-HO(50) (Orta Vadeli Ortalama): 1 AL / 7 SAT / 2 Veri Yok (Yalnızca Şeker Yatırım AL'da)

LİSTE KAPSAMINDAKİ 10 HİSSENİN TEKNİK KARNESİ

Bütün göstergeler ışığında listede yer alan hisselerin puan ve sinyal dağılım sıralaması:

• Verusa Holding (VERUS): 31 Puan | 6 AL / 2 SAT

• Z GMYO (ZGYO): 28,50 Puan | 6 AL / 2 SAT

• Mega Metal (MEGMT): 26,75 Puan | 6 AL / 2 SAT

• Safkar Ege Soğutmacılık (SAFKR): 26,75 Puan | 5 AL / 3 SAT

• Bantaş Ambalaj (BNTAS): 26,25 Puan | 6 AL / 2 SAT

• Akfen İnşaat (AKFIS): 25,25 Puan | 6 AL / 1 SAT / 1 Veri Yok

• Şeker Yatırım (SKYMD): 24,50 Puan | 8 AL / 0 SAT (Tam Sinyal)

• Oylum Sınai Yatırımlar (OYLUM): 23,75 Puan | 6 AL / 2 SAT

• Otto Holding (OTTO): 22 Puan | 5 AL / 2 SAT / 1 Veri Yok

• Luxera GMYO (LXGYO): 21,75 Puan | 6 AL / 2 SAT

ANALİST DEĞERLENDİRMESİ: "KISA VADEDE GÜÇLÜ, ORTA VADEDE TEMKİNLİ"

Piyasa uzmanları, kısa vadeli 5 ve 20 günlük hareketli ortalamalar ile MACD ve Stokastik gibi indikatörlerin 10 hissede birden "AL" üretmesinin kısa vadeli bir fiyat ivmesine işaret ettiğini vurguluyor.

Ancak, 20 ve 50 günlük ortalamaları kapsayan HO(20)-HO(50) göstergesinde 7 hissenin "SAT" pozisyonunda bulunması ve Momentum'un 8 hissede zayıflaması, mevcut hareketlerin henüz orta-uzun vadeli güçlü bir trende dönüşmediğini gösteriyor.

Yatırımcıların teknik alım sinyallerini temel analiz verileri ve stop-loss seviyeleriyle destekleyerek takip etmeleri öneriliyor.

Kaynak: Matriks

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