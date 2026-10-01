Güne hafif geri çekilmeyle başlayan altın piyasasında gün içi işlemler 6 milyon 540 bin lira ile 6 milyon 605 bin lira bant aralığında gerçekleşti.

Dün günü 6 milyon 605 bin liradan tamamlayan standart altının kilogram fiyatı, günlük bazda yüzde 0,03’lük sınırlı bir değer kaybı ile günü noktaladı.

İŞLEM HACMİ 2,3 MİLYAR LİRAYI AŞTI

KMKTP verilerine göre gün genelinde altın piyasasındaki işlem hacmi ve miktarları şu şekilde gerçekleşti:

• Altın İşlem Hacmi: 2.318.622.230,27 TL

• Altın İşlem Miktarı: 353,23 kg

• Tüm Metallerde Toplam Hacim: 2.361.955.578,28 TL

GÜNÜN EN AKTİF PİYASA OYUNCULARI

Altın borsasında gün boyunca en yüksek işlem hacmine ulaşarak sıralamada başı çeken yetkili müessese ve ticaret şirketleri şunlar oldu:

• Zirve Değerli Madenler Ticaret A.Ş.

• Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticaret Yetkili Müessese A.Ş.

• Sağlamoğlu Yetkili Müessese A.Ş.

• Nilo Metal ve Kıymetli Madenler Ticaret A.Ş.

• NMGlobal Kıymetli Madenler

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