Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altın fiyatları günü primli tamamladı.

Standart altının kilogram fiyatı, günlük bazda yüzde 0,9 oranında değer kazanarak 6 milyon 605 bin liraya yükseldi.

GÜN İÇİ EN YÜKSEK SEVİYE 6,62 MİLYON TL OLDU

Gün içerisinde hareketli bir seyir izleyen piyasada standart altının kilogram fiyatı;

• En Düşük: 6 milyon 564 bin TL

• En Yüksek: 6 milyon 622 bin 222 TL seviyelerini test etti.

Günün sonunda gelen alımlarla birlikte fiyat 6 milyon 605 bin TL seviyesinde dengelendi.

İŞLEM HACMİ 5,7 MİLYAR LİRAYI AŞTI

KMKTP verilerine göre piyasadaki işlem hareketliliği şu şekilde gerçekleşti:

• Altın İşlem Miktarı: 877,59 kilogram

• Altın İşlem Hacmi: 5.776.835.897,77 TL

• Tüm Metaller Toplam İşlem Hacmi: 5.777.126.021,04 TL

GÜNÜN EN AKTİF KURUMLARI

Altın borsasında gün boyunca en yüksek işlem hacmine ulaşarak liderliği göğüsleyen kurumlar sırasıyla şu şekilde oluştu:

• Nil Kıymetli Madenler

• EforGold Kıymetli Madenler

• Rona Döviz ve Kıymetli Maden

• Zirve Değerli Madenler

• INTL HRM Kıymetli Madenler

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