Altın fiyatları sert satışların ardından yön ararken, piyasalar ABD-İran hattındaki gelişmelere odaklandı. Ons altında 3.885 dolar destek olarak öne çıkarken, bu seviyenin kırılması halinde 3.500 dolar gündeme gelebilir.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre ABD ile İran arasındaki temaslardan gelecek haberler değerli metalin seyri açısından yakından takip edilirken, yatırımcıların gözü kritik teknik seviyelere çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması önerisine ilişkin açıklamaları ve bölgede çatışmaların devam edebileceğine yönelik mesajları satışları hızlandırdı. ABD ve İranlı müzakerecilerin arabulucular üzerinden görüşmeler yürüttüğünün doğrulanması ise satış baskısının bir miktar hafiflemesini sağladı.

Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin önerisine ABD'nin vereceği yanıt piyasaların gündeminde bulunuyor. Görüşmelerde ilerleme sağlanması halinde altın fiyatlarında faiz beklentileri üzerinden destek oluşabileceği değerlendirilirken, sürecin olumsuz ilerlemesi halinde satış baskısının devam etmesi bekleniyor.

ALTINDA 3.885 DOLAR KRİTİK DESTEK

Teknik görünümde aşağı yönlü hareketin sürmesi halinde 3.885 dolar seviyesi kritik destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kalınması, alıcıların yeniden devreye girmesi açısından önem taşıyor.

3.885 dolar seviyesinin aşağı yönlü kırılması halinde ise 3.500 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Mevcut düşüş trendinin yukarı yönlü kırılması durumunda ise takip edilecek önemli direnç 4.500 dolar olarak öne çıkıyor.

ONS ALTIN 4.153 DOLARDA

Ons altın TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,92 yükselişle 4.153 dolar, gram altın ise yüzde 0,97 artışla 6.542 TL seviyesinde işlem görüyor.

Piyasaların bu hafta ayrıca ABD'den gelecek istihdam ve enflasyon verilerini takip etmesi bekleniyor. Ancak kısa vadede altının ana gündemini ABD-İran hattındaki gelişmeler oluşturuyor.

Mevcut fiyat 3.500 dolar senaryosu Değişim Ons altın 4.153 $ 3.500 $ -%15,72 Gram altın 6.542 TL ≈ 5.514 TL -%15,72

Kaynak: Investing

ONS ALTIN 3.500 DOLARA DÜŞERSE GRAM ALTIN NE KADAR OLUR?

Buna göre ons altının 3.500 dolara gerilemesi ve dolar/TL'nin 49 TL'de kalması halinde teorik 24 ayar gram altın fiyatı yaklaşık 5.515 TL seviyesine denk geliyor. Ons altın 3.500 dolara gerilerse gram altında da yaklaşık yüzde 15,7’lik düşüş yaşanabilir.

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