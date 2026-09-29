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Standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,2 oranında sınırlı bir yükselişle 6 milyon 548 bin lira seviyesinde tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) hareketli bir işlem günü geride kaldı.

Bir önceki işlem gününü 6 milyon 538 bin liradan kapatan standart altın, gün içerisinde en düşük 6 milyon 515 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 556 bin lira seviyelerini test etti.

Altının kilogram fiyatı 6,5 milyon lirayı aştı, Görsel 1

İŞLEM HACMİNDE 6 MİLYAR LİRALIK HACİM

Piyasada gerçekleşen işlem hacimleri altındaki canlılığın korunduğunu gösterdi:

• Altın İşlem Hacmi: 6.028.835.644,71 TL

• Altın İşlem Miktarı: 924,355 kilogram

• Tüm Metallerde Toplam İşlem Hacmi: 6.206.955.018,21 TL

PİYASAYI SIRTLAYAN LİDER KURUMLAR

Günün sonunda altın borsasında en yüksek işlem hacmine ulaşarak sıralamada öne çıkan finansal kuruluşlar ve kıymetli maden şirketleri şunlar oldu:

• Kuveyt Türk Katılım Bankası

• Vakıf Katılım Bankası

• NMGlobal Kıymetli Madenler

• Çakmakçı Kıymetli Madenler

• Altınbaş Kıymetli Madenler

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.547,98 6.548,80 % 1.06 18:56
Ons Altın / TL 203.463,39 203.558,53 % 0.97 19:11
Ons Altın / USD 4.153,23 4.153,80 % 0.92 19:11
Çeyrek Altın 10.476,76 10.707,28 % 1.06 18:56
Yarım Altın 20.888,04 21.414,56 % 1.06 18:56
Ziynet Altın 41.907,04 42.698,14 % 1.06 18:56
Cumhuriyet Altını 43.525,00 44.179,00 % 0.05 17:02
Tüm Altın Fiyatları

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