Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) hareketli bir işlem günü geride kaldı.

Bir önceki işlem gününü 6 milyon 538 bin liradan kapatan standart altın, gün içerisinde en düşük 6 milyon 515 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 556 bin lira seviyelerini test etti.

İŞLEM HACMİNDE 6 MİLYAR LİRALIK HACİM

Piyasada gerçekleşen işlem hacimleri altındaki canlılığın korunduğunu gösterdi:

• Altın İşlem Hacmi: 6.028.835.644,71 TL

• Altın İşlem Miktarı: 924,355 kilogram

• Tüm Metallerde Toplam İşlem Hacmi: 6.206.955.018,21 TL

PİYASAYI SIRTLAYAN LİDER KURUMLAR

Günün sonunda altın borsasında en yüksek işlem hacmine ulaşarak sıralamada öne çıkan finansal kuruluşlar ve kıymetli maden şirketleri şunlar oldu:

• Kuveyt Türk Katılım Bankası

• Vakıf Katılım Bankası

• NMGlobal Kıymetli Madenler

• Çakmakçı Kıymetli Madenler

• Altınbaş Kıymetli Madenler

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