Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarında düşüş hakim oldu.

Cuma gününü 6 milyon 748 bin lira seviyesinden kapatan standart altın, yeni günün işlemlerinde en düşük 6 milyon 520 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 568 bin lira seviyelerini gördü.

Kapanış itibarıyla kilogram bazında yaşanan kayıp 210 bin lirayı buldu.

HACİM 3 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞTI

Günün tamamlanan işlemleriyle birlikte KMKTP'de piyasa verileri şu şekilde gerçekleşti:

• Altın İşlem Miktarı: 454,94 kilogram

• Altın İşlem Hacmi: 2.968.669.353,89 TL

• Tüm Metallerde Toplam Hacim: 2.976.406.375,02 TL

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında günün en hareketli işlemlerine imza atan ve işlem hacmiyle öne çıkan kurumlar ise sırasıyla şunlar oldu:

• Çakmakçı Kıymetli Madenler

• Türkiye Emlak Katılım Bankası

• NMGlobal Kıymetli Madenler

• Vakıf Katılım Bankası

• Türkiye İş Bankası

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