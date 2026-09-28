Altın fiyatları yeni haftaya sert satışlarla başladı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini artırması ve ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik faiz beklentilerinin değişmesi değerli metal üzerinde baskı oluşturdu. Ons altındaki yüzde 2'yi aşan kayıpla birlikte gram altın da 6.600 TL seviyelerine geriledi. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 28 Eylül 2026 güncel altın alış satış fiyatları...

ALTIN 1 EYLÜL'DEN BU YANA EN SERT DÜŞÜŞE HAZIRLANIYOR

Ons altın haftanın ilk işlemlerinde yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti. Sabah saatlerinde 4.198 dolar seviyelerine kadar gerileyen değerli metal, 1 Eylül'den bu yana en sert günlük düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon beklentilerini güçlendirmesi ve tahvil getirilerindeki yüksek seyir, faiz getirisi sağlamayan altın üzerindeki baskıyı artırdı.

GRAM ALTIN 6.600 TL SEVİYESİNE GERİLEDİ

Ons altındaki sert düşüş yurt içinde altın fiyatlarına da yansıdı. Serbest piyasada gram altının alış fiyatı 6.609,94 TL'ye, satış fiyatı ise 6.610,81 TL'ye geriledi.

Çeyrek altın 10.807,69 TL'den, Cumhuriyet altını ise 43.102,46 TL'den satılıyor.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

28 Eylül 2026 Pazartesi günü sabah saatlerinde serbest piyasada güncel altın alış ve satış fiyatları şöyle;

Gram altın: Alış 6.609,94 TL - Satış 6.610,81 TL

Çeyrek altın: Alış 10.574,92 TL - Satış 10.807,69 TL

Yarım altın: Alış 21.080,44 TL - Satış 21.611,68 TL

Tam altın: Alış 43.206,00 TL - Satış 43.719,00 TL

Cumhuriyet altını: Alış 42.303,62 TL - Satış 43.102,46 TL

Ziynet altını: Alış 42.290,22 TL - Satış 43.089,22 TL

Ata altın: Alış 44.322,12 TL - Satış 45.439,10 TL

Gremse altın: Alış 107.217,00 TL - Satış 108.877,00 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.632,34 TL - Satış 4.861,15 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.046,80 TL - Satış 6.286,90 TL

Ons altın: Alış 4.200,15 dolar - Satış 4.200,88 dolar

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarındaki düşüşte iki ana unsur öne çıkıyor. Petrol fiyatlarının yükselmesi enflasyon endişelerini canlı tutarken, yüksek tahvil getirileri de altın tutmanın fırsat maliyetini artırıyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, Reuters'a yaptığı değerlendirmede yüksek tahvil getirileri ve petrol fiyatlarının altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Altın yatırımcılarının bu hafta odağında ABD'den açıklanacak kritik ekonomik veriler bulunuyor. İş ilanları, ADP özel sektör istihdamı, Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve tarım dışı istihdam verileri yakından takip edilecek.

Beklentilerin üzerinde gelecek enflasyon veya istihdam verilerinin tahvil getirilerindeki yükselişi desteklemesi halinde altın fiyatları üzerindeki baskının devam edebileceği değerlendiriliyor