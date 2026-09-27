Altın fiyatlarında eylül ayında yaşanan sert geri çekilmenin ardından yatırımcıların gözü yeniden tahminlere çevrildi. Hindistan'ın önde gelen özel sektör bankalarından ICICI Bank, ons altının 2026'nın kalanında 4.200-4.600 dolar bandında hareket edebileceğini, 2027'nin ilk yarısında ise 5.000 dolara kadar yükselebileceğini öngördü.

Bankanın beklentisine göre altında kısa vadede yeni bir sert yükseliş yerine yüksek seviyelerde yatay seyir ve konsolidasyon görülebilir.

2026 SONU İÇİN 4.600 DOLAR TAHMİNİ

ICICI Bank, ons altının 2026'nın kalan bölümünde 4.200-4.600 dolar aralığında hareket etmesini bekliyor.

Bankaya göre ABD'deki yüksek reel faizler ve doların güçlü seyri, kısa vadede altının yükseliş alanını sınırlayan başlıca unsurlar arasında bulunuyor.

2027'NİN İLK YARISINDA 5.000 DOLAR

Orta vadede ise görünüm değişiyor. ICICI Bank, ons altın için 2027'nin ilk yarısına yönelik 4.600-5.000 dolar aralığını öngörüyor.

ABD reel faizlerinin gerilemesi ve doların değer kaybetmesi halinde altının yeniden yukarı yönlü ivme kazanabileceği değerlendiriliyor.

ALTIN FONLARINA 17,8 MİLYAR DOLARLIK GİRİŞ

Bankanın yükseliş beklentisini destekleyen unsurlardan biri de yatırımcı talebi. Rapora göre altın destekli yatırım fonlarına ağustos ayında 17,8 milyar dolarlık giriş gerçekleşti.

Üçüncü çeyrekte altın ETF'lerine yönelik talebin 144,7 tona ulaşması da yüksek fiyatlara rağmen yatırımcı ilgisinin devam ettiğine işaret etti.

ÇİN'DEN 20 TONLUK ALTIN ALIMI

Merkez bankalarının altın talebi de fiyatları destekleyen unsurlar arasında gösterildi. Çin Merkez Bankası'nın ağustos ayında rezervlerine yaklaşık 20 ton altın eklediği belirtildi.

ICICI Bank'a göre merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme amacıyla sürdürdüğü altın alımları, orta vadede fiyatlara destek vermeye devam edebilir.

ABD BORCU DA ALTINI DESTEKLİYOR

Raporda ABD'nin artan kamu borcu ve bütçe açıkları da altının uzun vadeli görünümünü destekleyen faktörler arasında sıralandı.

Jeopolitik belirsizlikler, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirmesi ve mali görünüme ilişkin endişelerin devam etmesi halinde altının portföylerde korunma aracı olarak talep görmeye devam edebileceği değerlendirildi.

HİNDİSTAN ALTIN İTHALATINA FREN YAPTI

ICICI Bank'ın tahmini, dünyanın en büyük altın tüketicilerinden Hindistan'da hükümetin altın ithalatını sınırlamaya yönelik adımlar attığı bir dönemde geldi.

Hindistan hükümeti, döviz rezervleri üzerindeki baskıyı ve yüksek değerli metal ithalatını azaltmak amacıyla 13 Mayıs 2026'dan itibaren altın ve gümüşte uygulanan ithalat vergisini yüzde 6'dan yüzde 15'e yükseltti. Böylece altın ithalatındaki vergi yükünde son yılların en sert artışlarından biri gerçekleştirildi.

Dünya Altın Konseyi'ne göre hükümet ayrıca altın ithalatına ilişkin bazı düzenlemeleri sıkılaştırırken, Hindistan Başbakanı da tüketicilere bir yıl boyunca altın satın almaktan kaçınmaları yönünde çağrıda bulundu. Konsey, alınan önlemlerin etkisiyle Hindistan'ın 2026'daki mücevher ile külçe ve sikke talebinin toplamda yaklaşık 50-60 ton, yani yüzde 10 civarında gerileyebileceğini öngördü.

Buna karşın altına yönelik yatırım talebi tamamen ortadan kalkmış değil. Dünya Altın Konseyi'nin eylül değerlendirmesine göre Hindistan'da fiziki yatırım talebi devam ederken, altın ETF'lerine para girişi ağustosta da pozitif kaldı. Düğün sezonuna bağlı altın talebinin de dirençli seyrettiği belirtildi.