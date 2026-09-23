Altın piyasasında uzun yıllardır geçerli olan "reel faiz yükselirse altın baskılanır" ilişkisi zayıflamaya başladı. ABD'de reel getiriler uzun yılların zirvesine çıkarken, altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) para girişinin devam etmesi piyasadaki dikkat çekici ayrışmayı ortaya koydu.

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, yatırımcı davranışındaki değişime işaret ederek altın açısından yükseliş beklentisini koruduğunu açıkladı.

REEL GETİRİ 20 YILI AŞKIN SÜRENİN ZİRVESİNDE

Hansen'in değerlendirmesine göre ABD'nin 10 yıllık reel getirisi yüzde 2,63'e yükselerek 20 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.

Reel getiriler yılbaşından bu yana 76 baz puan yükseldi.

Normal şartlarda reel faizlerdeki yükselişin altın için negatif bir gelişme olması bekleniyor. Faiz veya temettü getirisi sağlamayan altın, yüksek reel getiri dönemlerinde tahvillere karşı cazibesini kaybedebiliyor.

Ancak 2026'da tablo farklı ilerliyor.

ALTIN ETF'LERİNDE 7 AYIN ZİRVESİ

Altın fiyatlarındaki dönemsel zayıflığa rağmen altın destekli ETF'lerde tutulan varlıklar yeniden yükselişe geçti ve 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Hansen, bunun altın talebi ile reel getiriler arasındaki tarihsel ters ilişkinin giderek daha belirgin şekilde koptuğunu gösterdiğini belirtti.

2022 ve 2023 yıllarında da reel getiriler sert yükselmiş ancak yatırımcılar altın ETF'lerinden çıkış yapmıştı. O dönemde altın fiyatlarının dirençli kalmasında merkez bankalarının güçlü alımları etkili olmuştu.

Bu kez ise hem altın fiyatları hem de ETF yatırımları yüksek reel getiriler karşısında direnç gösteriyor.

YATIRIMCI ARTIK FAİZİ FARKLI OKUYOR

Hansen'e göre yatırımcıların bakış açısındaki değişimin arkasında kamu maliyesine yönelik artan endişeler bulunuyor.

Uzun vadeli tahvil getirilerinin yükselmesi artık yalnızca tahvilleri daha cazip hale getiren bir gelişme olarak görülmüyor.

Yüksek getiriler aynı zamanda artan kamu borçlarının, yükselen borçlanma maliyetlerinin, mali sürdürülebilirlik sorunlarının ve finansal istikrar risklerinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bu durum, finansal sistem dışındaki bir değer saklama aracı olarak görülen altına olan talebi destekliyor.

ALTIN ALAN YATIRIMCI KİTLESİ GENİŞLEDİ

Altını destekleyen yalnızca merkez bankaları değil.

Batılı yatırımcıların yeniden altın ETF'lerine yönelmesi ve Asya'daki güçlü fiziki altın talebi de piyasaya destek sağlıyor.

Hansen, altını destekleyen yatırımcı tabanının 2022-2023 dönemine kıyasla daha geniş hale geldiğini belirtti.

HANSEN ALTIN İÇİN YÜKSELİŞ BEKLENTİSİNİ KORUYOR

Fed'in geçen hafta gerçekleştirdiği faiz artırımına rağmen altında sert bir satış yaşanmaması da Hansen'in dikkat çektiği gelişmelerden biri oldu.

Hansen, daha şahin para politikasının büyük ölçüde fiyatlanmış olabileceğini belirterek, altının ABD'deki faiz artışını önemli ölçüde görmezden geldiğini ifade etti.

Saxo Bank stratejistine göre faiz ve tahvil getirilerine daha az duyarlı hale gelen yatırımcı talebi, altın üzerindeki geleneksel makroekonomik baskıları dengelemeye devam ediyor.

Hansen, faiz artırımlarının altında yükseliş eğilimini yavaşlatabileceğini ancak mevcut şartlarda bu eğilimi durduramadığını belirterek yükseliş beklentisini korudu.