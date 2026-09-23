TCMB'nin 7-15 Eylül tarihleri arasında 3 bin 280 hanenin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette enflasyondan döviz kuruna, konut fiyatlarından yatırım tercihlerine kadar hanehalkının gelecek 12 aya ilişkin beklentileri ölçüldü.

Sonuçlar, yatırım tercihlerinde altının yeniden güç kazandığını gösterdi.

VATANDAŞIN İLK TERCİHİ ALTIN OLDU

Ankette katılımcılara "Şu anda yatırım yapabileceğiniz nakit varlığınız olsa ne yaparsınız?" sorusu yöneltildi.

"Altın alırım" diyenlerin oranı ağustos ayında yüzde 41,3 seviyesindeyken eylülde yüzde 43'e yükseldi.

Buna karşılık gayrimenkul tercihinde gerileme yaşandı. Ev, dükkan veya arsa alacağını belirtenlerin oranı 3,5 puanlık düşüşle yüzde 33,6'ya indi.

Böylece altın ile gayrimenkul arasındaki fark 9,4 puana ulaştı.

DOLAR BEKLENTİSİ 55,90 TL'YE YÜKSELDİ

Hanehalkının dolar/TL beklentisinde de yükseliş devam etti.

12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ağustosta 54,47 TL seviyesindeyken eylülde 1,43 TL artarak 55,90 TL'ye çıktı.

Yıl başında 52,3 TL seviyesinde bulunan beklenti böylece eylül itibarıyla 55,9 TL'ye ulaşmış oldu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 45,60

Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisinde ise önemli bir değişiklik görülmedi.

Ağustos ayına göre 0,02 puan artan beklenti yüzde 45,60 olarak ölçüldü.

Katılımcıların yüzde 65,2'si gelecek 12 ayın sonunda enflasyonun mevcut seviyesinin üzerinde olacağını düşünüyor. Ağustos ayında bu oran yüzde 65,5 seviyesindeydi.

VATANDAŞ EN FAZLA GIDA VE ENERJİ FİYATLARINDAN ENDİŞELİ

Ankete göre hanehalkının fiyat artışlarında en fazla dikkat ettiği iki kalem gıda ile yakıt ve enerji oldu.

Son bir yılda fiyatı en fazla artan grubun gıda olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 39,3'ten yüzde 37,8'e geriledi.

Yakıt ve enerji diyenlerin oranı ise yüzde 33,6'dan yüzde 36,2'ye yükseldi.

Gelecek 12 aya ilişkin beklentilerde de benzer tablo ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 36,7'si en fazla fiyat artışının gıdada, yüzde 34,7'si ise yakıt ve enerjide gerçekleşmesini bekliyor.

KONUT FİYATI BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Yatırım tercihlerinde gayrimenkulün payındaki düşüşün yanı sıra konut fiyatlarının geleceğine ilişkin beklentilerde de gerileme görüldü.

Hanehalkının 12 ay sonrası konut fiyatlarındaki yıllık artış beklentisi ağustostaki yüzde 32,1 seviyesinden yüzde 30,69'a düştü.

Yıl başında yüzde 39,2 seviyesinde bulunan konut fiyat artışı beklentisi böylece yaklaşık 8,5 puan gerilemiş oldu.

ALTIN İLE GAYRİMENKUL ARASINDAKİ MAKAS AÇILDI

Eylül anketinin yatırım tarafında en belirgin değişim, altın ile gayrimenkul tercihi arasındaki farkın açılması oldu.

Altını tercih edenlerin oranı yüzde 43'e çıkarken ev, dükkan veya arsa diyenlerin oranı yüzde 33,6'ya geriledi. Aynı dönemde dolar beklentisinin 55,90 TL'ye yükselmesi ve konut fiyat artışı beklentisinin yüzde 30,69'a düşmesi de hanehalkının önümüzdeki 12 aya ilişkin finansal beklentilerindeki değişimi ortaya koydu.