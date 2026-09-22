Altın fiyatları 22 Eylül 2026 Salı günü yatırımcıların gündeminde. Ons altın, faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı beklentilerinin risk iştahını baskılamasıyla yön bulmakta zorlanırken, gram altın 6.815 TL seviyelerinde işlem görüyor. Peki gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 22 Eylül 2026 güncel altın alış satış fiyatları...

ALTIN FİYATLARINDA FED ETKİSİ

Altın, geleneksel olarak enflasyon ve jeopolitik risklere karşı korunma araçlarından biri olarak görülüyor. Ancak faizlerin yüksek olduğu dönemlerde getiri sağlayan varlıklara yönelimin artması, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini sınırlayabiliyor.

ABD'de bu hafta ekonomik veri takviminin görece sakin olması nedeniyle piyasaların odağında Fed yetkililerinin açıklamaları bulunuyor. Yatırımcılar özellikle para politikasının önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceğine ilişkin verilecek mesajları takip ediyor.

Pepperstone Araştırma Başkanı Chris Weston, Fed yetkililerinin açıklamalarının merkez bankasının ekim ayında yeni bir faiz artışına yönelip yönelmeyeceği konusunda sinyal verebileceğini belirtti. Weston'a göre petrol fiyatlarının yeniden yükselerek enflasyon beklentilerini güçlendirmesi, faiz görünümü üzerinden altın fiyatları üzerindeki baskının sürmesine neden olabilir.

Fed geçen hafta politika faizini 25 baz puan artırırken, önümüzdeki aylarda daha fazla faiz artışı yapılabileceğine yönelik sinyal vermişti.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem de güçlü talep ve petrol dışındaki emtialara yayılan fiyat şoklarının enflasyon üzerindeki etkisine işaret ederek, Fed'in faizleri daha fazla artırması gerekebileceğini söyledi.

22 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

Ons altın: Alış 4.342,69 dolar, satış 4.343,42 dolar

Gram altın: Alış 6.814,27 TL, satış 6.815,14 TL

Cumhuriyet altını: Alış 43.611,49 TL, satış 44.434,43 TL

Tam altın: Alış 43.206,00 TL, satış 43.719,00 TL

Ziynet altını: Alış 43.615,97 TL, satış 44.439,50 TL

Çeyrek altın: Alış 10.902,89 TL, satış 11.142,72 TL

Yarım altın: Alış 21.741,31 TL, satış 22.289,47 TL

Ata altın: Alış 44.657,41 TL, satış 45.782,50 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.632,34 TL, satış 4.861,15 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.046,80 TL, satış 6.286,90 TL

Gremse altın: Alış 107.217,00 TL, satış 108.877,00 TL

PETROL VE GÜMÜŞ FİYATLARI DA İZLENİYOR

Petrol fiyatları birkaç günlük gerilemenin ardından piyasanın dengelenmesiyle yeniden yükseldi. Piyasalarda bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında gerçekleşmesi beklenen olası ABD-İran görüşmelerine ilişkin gelişmeler de takip ediliyor.

Değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,3 yükselişle ons başına 66,19 dolara çıktı. Platin yüzde 0,3 artışla 1.792,76 dolar, paladyum ise yüzde 0,3 yükselişle 1.305,10 dolar seviyesinde işlem gördü.