Bloomberg'e dayandırılan iddialara göre politika yapıcılar, tasfiye edilen 131 fonun varlıklarını tek bir çatı altında toplayarak adil bir nakde çevrilme süreci yürütmeyi planlıyor.

Yaklaşık 350 bin yatırımcıyı ve 18 milyar dolardan fazla bir varlık hacmini ilgilendiren bu plan kapsamında, havuzun yönetimi için kamu destekli kurumların veya özel yetkili bir yapının görevlendirilmesi tartışılıyor.

Söz konusu ortak havuzun, likidite kilitlenmesi yaşayan ve parasını çekmek isteyen tasarruf sahiplerine kademeli ödeme yapmak amacıyla kullanılabileceği ifade ediliyor.

EŞİK 10 MİLYON TL'NİN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

Öte yandan sermaye piyasalarındaki riski azaltmak ve bireysel yatırımcı katılımını yeniden düzenlemek amacıyla regülatörlerin yeni tedbirler hazırlığında olduğu öğrenildi.

Hükümetin, mevcut durumda 10 milyon TL olarak uygulanan nitelikli yatırımcı varlık alt sınırını yukarı çekmeyi değerlendirdiği iddia edildi.

"Madoff Vakası Benzeri Yeddiemin Hesabı Kurulmalı"

Gelişmeleri değerlendiren Marmara Capital Yönetici Ortağı Haydar Acun, ortak bir havuz oluşturulmasının piyasada adalet hissini pekiştireceğini ve kayıpların telafisine yardımcı olabileceğini vurguladı.

Daha önce şişirilmiş değerlemeler nedeniyle etkilenen 20 milyar dolarlık büyüklüğün serbest piyasada doğrudan satılarak nakde dönüştürülmesinin imkansızlığına dikkat çeken Acun, ABD'deki Madoff skandalını hatırlatarak şu öneride bulundu:

"Fon tasfiyelerinden ayrı olarak özel bir 'yeddiemin hesabı' oluşturulmalı. Bu manipülasyon ve Ponzi sisteminde rolü bulunan şahısların, portföy yönetim şirketlerinin, menfaat sağlayan borsa şirketlerinin, patronlarının ve üst düzey yöneticilerinin mal varlıklarıyla bedel ödemesi sağlanmalıdır."

YATIRIMCILARI NELER BEKLİYOR?

Gündemdeki planların henüz taslak aşamasında olduğu vurgulanırken, havuz modelinin hayata geçmesi durumunda piyasada panik satışlarının engellenmesi ve 350 bin mağdurun haklarının adil bir sırayla tazmin edilmesi hedefleniyor.

SPK ve Hazine tarafının resmi yol haritasını önümüzdeki günlerde netleştirmesi bekleniyor.

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