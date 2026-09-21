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Borsa İstanbul'da 22 Eylül'de 3 hissede temettü hak kullanımı gerçekleşecek. MACKO yüzde 5,86 ile günün en yüksek temettü verimine sahip olurken, TAVHL ve GIPTA da yatırımcılarına nakit kar payı dağıtacak.

Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından takip ettiği temettü takviminde 22 Eylül Salı günü 3 şirket öne çıkıyor.

Gıpta Ofis Kırtasiye (GIPTA), Mackolik (MACKO) ve TAV Havalimanları (TAVHL) hisselerinde yarın nakit kar payı hak kullanımı gerçekleşecek. Şirketlerin KAP açıklamalarına göre ödemeler yatırımcı hesaplarına 24 Eylül'de geçecek.

Borsada yarın 3 şirket temettü ödemesi yapacak, Görsel 1

YARIN TEMETTÜ VERECEK HİSSELER

Hisse Brüt temettü Net temettü Temettü verimi
GIPTA 0,0078 TL 0,0066 TL %0,02
MACKO 1,8000 TL 1,5300 TL %5,86
TAVHL 1,8050 TL 1,5342 TL %0,65

TAVHL'DEN HİSSE BAŞINA 1,805 TL

TAV Havalimanları da yarın ikinci temettü taksitinin hak kullanımını gerçekleştirecek. Hisse başına brüt 1,8049898 TL, net 1,5342413 TL ödeme yapılacak. Şirket toplam kar payını iki eşit taksitte dağıtma kararı almıştı.

Borsada yarın 3 şirket temettü ödemesi yapacak, Görsel 2

GIPTA ÜÇÜNCÜ TAKSİTİ ÖDEYECEK

GIPTA'da ise 2025 yılı karından yapılacak dört taksitli temettü dağıtımının üçüncü taksitine sıra geldi. Hisse başına brüt 0,0077651 TL, net 0,0066003 TL kar payı dağıtılacak. Şirketin dördüncü ve son taksitinin hak kullanım tarihi ise 17 Kasım 2026 olarak belirlendi.

Borsada yarın 3 şirket temettü ödemesi yapacak, Görsel 3

İkinci taksit temettü ödemesi yapan hissede fiyat değişti İkinci taksit temettü ödemesi yapan hissede fiyat değişti

TEMETTÜLER HESAPLARA NE ZAMAN GEÇECEK?

Üç şirkette de 22 Eylül nakit kar payı hak kullanım tarihi. KAP takvimlerine göre kayıt tarihi 23 Eylül, yatırımcı hesaplarına ödeme tarihi ise 24 Eylül 2026 olacak. 22 Eylül'den itibaren hisseler ilgili temettü hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacak.

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