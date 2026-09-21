Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem gününde satış baskısı sertleşti. BIST 100 endeksi saat 10.35 itibarıyla yüzde 2,13 kayıpla 13.001,01 puana gerilerken, çok sayıda hissede taban fiyat görüldü.

Endeks gün içinde en düşük 12.920,65, en yüksek 13.168,54 puanı gördü. BIST 100'ün son bir haftalık kaybı (geçen hafta dahil) yüzde 8,74, aylık kaybı ise yüzde 9,69 seviyesine ulaştı.

20'DEN FAZLA HİSSE TABAN FİYATI GÖRDÜ

Borsa İstanbul'da satışların birçok hisseye yayılmasıyla saat 10.37 itibarıyla en az 26 hisse taban fiyat seviyesinde işlem gördü.

Taban olan hisseler şöyle;

Hisse Fiyat Değişim ORCAY 2,520 TL %-10,00 MANAS 21,960 TL %-10,00 RALYH 178,200 TL %-10,00 ICUGS 2,340 TL %-10,00 IZFAS 33,480 TL %-10,00 CITAS 104,400 TL %-10,00 KARCL 153,000 TL %-10,00 BURVA 508,500 TL %-10,00 PRZMA 45,900 TL %-10,00 DURKN 13,500 TL %-10,00 HATSN 39,420 TL %-10,00 GIPTA 45,000 TL %-10,00 AZTEK 3,420 TL %-10,00 LIDER 14,220 TL %-10,00 MOBTL 9,720 TL %-10,00 LYDYE 8.405,000 TL %-9,99 LYDHO 84,650 TL %-9,99 MAGEN 24,520 TL %-9,99 ESCAR 30,260 TL %-9,99 GRNYO 8,920 TL %-9,99 KPEKS 68,900 TL %-9,99 ANELE 94,600 TL %-9,99 BSOKE 12,880 TL %-9,99 TMPOL 189,300 TL %-9,99 EGEGY 14,690 TL %-9,99 GUNDG 482,000 TL %-9,99

Piyasadaki negatif seyre rağmen bazı hisseler pozitif ayrıştı. NETGL yüzde 9,98, UNLU yüzde 9,92, INVEO yüzde 6,90, GEDIK yüzde 6,86 ve ERCB yüzde 6,21 değer kazandı.

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