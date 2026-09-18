Sonbahar mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi, ülke genelinde kombilerin yeniden çalıştırılmasına neden oldu.

Nisan ayından bu yana uygulanan kademeli doğal gaz fiyatlandırması ise kış kapıya dayanmışken aboneleri yüksek fatura riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

BOTAŞ VE EPDK ŞEHİRLERE GÖRE LİMİT BELİRLİYOR

BOTAŞ ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yürütülen sistemde, her ilin iklim şartları ve geçmiş tüketim alışkanlıkları göz önüne alınarak aylık kademe-1 tüketim üst sınırları tespit ediliyor.

Ancak tarifedeki teknik bir detay, dikkatsiz abonelerin bütçesinde ciddi bir delik açma potansiyeli taşıyor.

"TEK BİR METREKÜP" BİLE TÜM FATURAYI ZAMLI KATEGORİYE GEÇİRİYOR

Kademeli tarife modelinde belirlenen sınırların aşılması, kademeli bir artış yerine faturanın tamamına yansıyan bir ceza sistemine dönüşüyor.

Belirlenen kademe-1 limiti yalnızca 1 metreküp dahi aşılsa, o ayki tüm tüketim doğrudan kademe-2 fiyatlandırması üzerinden hesaplanıyor.

Kademe-1 ile kademe-2 arasındaki fiyat farkı ise yaklaşık yüzde 70 oranında gerçekleşiyor.

• Örnek Durum: Denizli’de eylül ayı için belirlenen 19,95 metreküplük kademe-1 limiti aşıldığında, aboneler ilk metreküpten itibaren tüm kullanımlarını zamlı kademe-2 tarifesinden ödemek zorunda kalıyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE KIŞ ÖNCESİ FATURA TAKTİKLERİ

İstanbul, Ankara, Erzurum ve İzmir gibi kış şartlarının çetin geçtiği büyükşehirlerde de benzer limit uygulamaları geçerliliğini koruyor.

Soğuk havalarda beklenmedik ve yüksek tutarlı faturalarla karşılaşmak istemeyen vatandaşların alabileceği önlemler:



• Aylık Limit Takibi: Bulunduğunuz il için açıklanan aylık kademe-1 metreküp limitlerini düzenli olarak kontrol edin.

• Sayaç Okuma Disiplini: Fatura döneminin son günlerine doğru sayaç değerinizi kontrol ederek limit aşımı riskini gözlemleyin.

• Tasarruf Tedbirleri: Kombi derecesini optimize etmek, yalıtım önlemleri almak ve oda termostatı kullanmak suretiyle tüketimi kademe-1 sınırının altında tutmaya özen gösterin.