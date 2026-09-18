Sektörel bazda bankacılık endeksi yüzde 0,30, holding endeksi ise yüzde 2,48 değer kaybetti.

Açılışta yatırımcısına kazandıran tek sektör yüzde 0,40 ile madencilik olurken, en sert düşüş yüzde 9,33 kayıpla finansal kiralama ve faktoring tarafında görüldü.

PİYASALARDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR VE TEKNİK SEVİYELER

Küresel piyasalar; ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz adımlarına ilişkin belirsizliklerin azalması, gerileyen petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki düşüşün desteğiyle pozitif bir seyir izliyor. Yurt içinde ise SPK'nın tasfiye edilecek 131 yatırım fonunun süreçlerini İş Bankası ve Ziraat Bankası’na devretmesi ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Analistler, yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu verileri; yurt dışında ise ABD sanayi üretimi ve Almanya ÜFE verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.100 puan destek, 13.500 ve 13.600 seviyeleri ise direnç olarak öne çıkıyor.

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EN ÇOK PARA GİRİŞİ VE ÇIKIŞI YAŞANAN HİSSELER

Piyasadaki satıcılı seyre rağmen bazı hisselerde belirgin para girişleri yaşanırken, bazı majör hisseler ise para çıkışında başı çekti.

Saat 10:05 İtibarıyla En Çok Para Girişi Olan Hisseler:



• YKBNK (Yapı Kredi): +95,01 milyon TL (Son: 35,42 TL | yüzde 0,28)

• TUPRS (Tüpraş): +32,63 milyon TL (Son: 410,50 TL | yüzde -0,36)

• TRALT (Türk Altın): +31,01 milyon TL (Son: 49,18 TL | yüzde -0,77)

• EUPWR (Europower Enerji): +30,77 milyon TL (Son: 55,15 TL | yüzde -2,73)

• GARAN (Garanti BBVA): +27,00 milyon TL (Son: 131,90 TL | yüzde -0,45)

• SAHOL (Sabancı Holding): +24,36 milyon TL (Son: 88,65 TL | yüzde -2,15)

• GESAN (Girişim Elektrik): +22,89 milyon TL (Son: 43,26 TL | yüzde -9,99)

• KCHOL (Koç Holding): +10,53 milyon TL (Son: 215,60 TL | yüzde -1,42)

Saat 10:05 İtibarıyla En Çok Para Çıkışı Olan Hisseler:



• TKFEN (Tekfen Holding): -24,32 milyon TL (Son: 255,75 TL | yüzde -0,87)

• GLRMK (Gülermak): -19,45 milyon TL (Son: 124,00 TL | yüzde -9,95)

• GUBRF (Gübre Fabrikaları): -11,80 milyon TL (Son: 419,50 TL | yüzde -2,27)

• MGROS (Migros): -11,52 milyon TL (Son: 517,50 TL | yüzde -1,33)

• CANTE (Çan2 Termik): -9,92 milyon TL (Son: 1,18 TL | yüzde -5,60)

• AKBNK (Akbank): -6,19 milyon TL (Son: 71,10 TL | yüzde -0,63)

• DOHOL (Doğan Holding): -5,77 milyon TL (Son: 20,26 TL | yüzde -2,88)

• FROTO (Ford Otosan): -5,23 milyon TL (Son: 76,65 TL | yüzde -1,03)

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