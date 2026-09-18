Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, Pay Piyasası'nda açığa satış işlemlerine yönelik "Yukarı Adım Kuralı"nın uygulanacağı duyuruldu.

Borsa İstanbul tarafından KAP'a sunulan açıklamaya göre saat 10:05:55 itibarıyla BIST 100 endeksinde yaşanan kayıpların -yüzde 2'lik eşik değeri aşması sebebiyle kural resmen devreye giren mekanizmalar arasında yer aldı.

Alınan karar doğrultusunda, Pay Piyasası’nda açığa satış yapılabilen işlem sıralarında, gün sonuna (seans bitimine) kadar açığa satış işlemleri sadece Yukarı Adım Kuralı ile gerçekleştirilebilecek.

YUKARI ADIM KURALI NEDİR?

Yukarı adım kuralı açığa satış işleminin, hissenin son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat seviyesinden verilmesini zorunlu kılan bir piyasa düzenlemesidir.

Hissenin son gerçekleştiği fiyat bir önceki fiyattan yüksek ise, son gerçekleşen fiyat seviyesinden de açığa satış emri iletilebilir. Bu mekanizma, düşüş eğilimindeki piyasalarda açığa satış baskısıyla hisse fiyatlarının kontrolsüz şekilde gerilemesini engellemeyi amaçlar.