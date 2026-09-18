Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve adli makamların koordineli çalışmasıyla yürütülen soruşturmada, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesi kapsamında manipülatif işlem yaptığı tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarındaki şüpheli ve manipülatif işlemlere yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturmaların detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Gürlek'in aktardığı bilgilere göre soruşturmadaki son durum şöyle:

• Tutuklamalar: Fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de aralarında yer aldığı 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

• Adli Kontrol: 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbiri uygulandı.

• Mal Varlığı Tedbiri: Suçtan elde edilen kazançların kaçırılmasını önlemek amacıyla ilgili şahıs ve kurumların hesapları ile tüm mal varlığı değerlerine tedbir konuldu.

• İddianame: İşlem hacmi ve hisse fiyatlarındaki olağan dışı dalgalanmalar nedeniyle yürütülen soruşturmada 41 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

246 HESABA ERİŞİM ENGELİ

Piyasalarda panik ve korku yaratarak yatırımcıyı yanıltmayı hedefleyen sosyal medya hesaplarına karşı da idari ve hukuki süreç çalıştırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, spekülatif paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi.

Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya üzerinden borsayı manipüle etmeye çalışan hesap sahiplerine yönelik yürütülen ayrı bir soruşturmada ise 16 şüpheli daha tutuklandı.

"PONZİ YÖNTEMLERİYLE VATANDAŞIN BİRİKİMİNE ÇÖKENLERDEN HESAP SORULACAK"

Piyasa düzenini bozan yapılara karşı kararlılık mesajı veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, dürüst ve iyi niyetli yatırımcıların haklarının sonuna kadar korunacağını belirtti. Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır. Ponzi benzeri yöntemlerle vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alan, yanıltıcı yönlendirmelerle haksız kazanç sağlayan kötü niyetli yapılara karşı adli adımlarımız sürüyor. Piyasayı manipüle edenler ve suçtan elde edilen kazancı kaçırmaya çalışanlar hakkında hukuk çerçevesinde gereken yapılmaya devam edecektir."