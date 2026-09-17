Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sürece ve fon sahiplerine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

Dilek Güngör, kapatılan fonlardaki toplam büyüklüğe ve yatırımcı sayısına dikkat çekerek, karardan etkilenen portföyün boyutunu gözler önüne serdi.

SPK tarafından işlemleri durdurulan ve tasfiyesine karar verilen 130 fonda yaklaşık 515 bin yatırımcının 830 milyar TL tutarında varlığının bulunduğunu belirtti.

"FİKTİF OLARAK BALONLAŞTIRILAN HİSSELER VAR"

Fon portföylerindeki hisse yapısını eleştiren Güngör, portföylerdeki çok sayıda hissenin gerçek değerini yansıtmadığını savundu. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu fonlardaki hisselerin birçoğu fiktif olarak fon sahiplerinin balonlaştırdığı hisseler… Şu ortamda kimse borsadaki şişik fiyatlarından o hisseleri almaz. Fonlarda devlet tahvili, altın vs. de var. Az miktarda da olsa BIST 30 hisseleri olanlar mevcut."

"MAL VARLIKLARINA EL KONULMASI KARARI ÇIKABİLİR"

Portföydeki varlıkların nakde çevrilme sürecindeki zorluklara ve piyasa koşullarına işaret eden Güngör, sürecin hukuki boyutunun fon yöneticileri ve sahiplerine uzanabileceğini öngördü.

Güngör, yaşanan gelişmeler doğrultusunda söz konusu portföy yönetim şirketlerinin sahiplerinin şahsi mal varlıklarına el konulması yönünde bir kararın çıkmasının olası olduğunu iddia etti.