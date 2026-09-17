Tasarruf finansman sektöründe dengeleri değiştirecek önemli bir satın alma adımı geldi.

KAP’a iletilen açıklamaya göre Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.’nin bağlı ortaklığı konumundaki Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş., sektörün önde gelen oyuncularını bünyesine katmak üzere düğmeye bastı.

Süreç; Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. başta olmak üzere, Birevim Tasarruf Finansman A.Ş.’yi de kapsayan geniş kapsamlı bir satın alma ve pay devri görüşmesi olarak resmiyet kazandı.

GELİŞMELER ŞEFFAFLIKLA PAYLAŞILACAK

Şirket tarafından yapılan duyuruda, yürütülen stratejik satın alma görüşmelerine ilişkin detayların ve somut gelişmelerin, ilgili sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde anlık olarak yatırımcılar ve kamuoyu ile paylaşılmaya devam edeceği vurgulandı.

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