Gün içinde 13.000 puan kritik sınırına kadar çekilen ana endeksteki bugünkü çöküş, geçtiğimiz mayıs ayından bu yana kaydedilen en sert gerileme olarak tarihe geçti.

Piyasalardaki paniğin ana tetikleyicisi ise fon pazarında yaşanan likidite krizi oldu.

Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.’nin bazı yatırım fonlarında nakit çıkış ödemelerini gerçekleştiremediğini açıklamasıyla başlayan temerrüt zinciri, yatırımcıların panik satışlarını ve 'stop-loss' (zarar-kes) emirlerini devreye soktu. Bankacılık ve sınai endekslerinde kayıplar yüzde 5'i aştı.

SATIŞIN LİDERİ A1 CAPİTAL

16 Eylül 2026 saat 15:00 itibarıyla Kurum Bazlı AKD verileri, satış tarafındaki devasa yoğunlaşmayı net bir şekilde ortaya koydu.

Satış listesinin açık ara başında -6,75 milyar TL net hacim ile A1 Capital yer aldı.

Saat 15:00 İtibarıyla En Çok Net Satış Yapan Kurumlar:



• A1 Capital: -6.757.777.949 TL

• İnfo Yatırım: -1.326.435.421 TL

• Ak Yatırım: -1.255.724.323 TL

• Gedik Yatırım: -943.561.379 TL

• Destek Yatırım: -679.055.268 TL

• Tacirler Yatırım: -649.002.953 TL

• Yatırım Finansman: -602.622.623 TL

• Marbaş Yatırım: -552.419.523 TL

KARŞI EKİPTEN GELEN ALIMLAR DÜŞÜŞÜ DURDURAMADI

Satış baskısını karşılamaya çalışan tarafta ise Bank of America ve Yapı Kredi başı çekti. Yabancı ve yerli kurumsal alımlar, A1 Capital öncülüğünde gelen sert çıkış dalgası karşısında yetersiz kaldı.

Saat 15:00 İtibarıyla En Çok Net Alım Yapan Kurumlar:



• Bank of America YB: +2.880.014.892 TL

• Yapı Kredi Yatırım: +2.643.289.133 TL

• Tera Yatırım: +2.300.215.393 TL

• İş Yatırım: +1.659.804.140 TL

• Garanti BBVA Yatırım: +1.523.778.937 TL

• Midas Menkul: +1.200.675.430 TL

• Halk Yatırım: +948.359.082 TL

• Ziraat Yatırım: +649.085.672 TL

13 BİN PUAN DESTEĞİ KRİTİK SINIR

Piyasa uzmanları, BIST 100 endeksi için 13.000 puan seviyesinin psikolojik ve teknik açıdan en önemli destek hattı olduğunu vurguluyor.

Düşüşün durması ve dengelenmenin sağlanması için öncelikle fon piyasasında bozulan güven ortamının yeniden tesis edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat SASA 2.52 16.191.344.751,86 % -10 16:19 AKBNK 63.9 15.518.348.523,15 % -8.12 16:19 THYAO 270 14.391.046.436,00 % -5.35 16:19 YKBNK 31.82 12.666.519.460,50 % -8.25 16:19 ISCTR 12.09 11.042.429.047,37 % -9.51 16:19 Tüm Hisseler

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