Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş., GSD Holding (GSDHO) paylarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin KAP'a açıklama yaptı.

Açıklamaya göre şirketin kurucusu ve yöneticisi olduğu iki yatırım fonunun portföyünde 14 Eylül 2026 tarihinde toplam 5 milyon 457 bin 96 adet GSDHO hissesi satıldı.

BİR FONDAN 4,8 MİLYON LOT SATIŞ

Marmara Capital Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon portföyünde bulunan GSDHO paylarından 4 milyon 857 bin 96 adet satış gerçekleştirildi.

İşlemler 4,66-4,70 TL fiyat aralığından yapılırken ortalama satış fiyatı 4,679412 TL oldu.

Satışın ardından fonun GSD Holding sermayesindeki payı %2,84'ten %2,35'e, fiili dolaşımdaki paylar içerisindeki oranı ise %5,33'ten %4,42'ye geriledi.

DİĞER FONDAN 600 BİN LOT SATILDI

Marmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu da aynı gün GSDHO'da 600 bin adet pay satışı gerçekleştirdi.

4,73-4,77 TL aralığındaki işlemlerde ortalama satış fiyatı 4,741990 TL olarak gerçekleşti.

Bu işlem sonrasında fonun şirket sermayesindeki payı %6,40'tan %6,34'e, fiili dolaşımdaki paylardaki oranı ise %12,03'ten %11,92'ye indi.

İKİ FONUN GSDHO'DAKİ TOPLAM PAYI NE KADAR?

İki fon birlikte değerlendirildiğinde Marmara Capital'in yönettiği fonların GSD Holding sermayesindeki toplam payı %9,24'ten %8,69'a geriledi.

Fonların GSDHO'nun fiili dolaşımdaki payları içerisindeki toplam oranı ise %17,36'dan %16,34'e indi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.