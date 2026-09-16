Şirket tarafından 16 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, "Sermaye" başlıklı maddede planlanan tadil sürecinde kritik bir aşamanın geride kaldığı belirtildi.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

SASA'nın 2 Eylül 2026 tarihinde SPK'ya ilettiği başvuru, Kurul'un II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri doğrultusunda uygun bulundu.

Şirket esas sözleşmesinin 8. maddesinde gerçekleştirilecek değişiklik için izlenecek sonraki adımlar şu şekilde:

• Ticaret Bakanlığı İzni: SPK onayının ardından, T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli yasal izin başvuruları tamamlanacak.

• Genel Kurul Onayı: Bakanlık izinlerinin de alınmasıyla birlikte, güncellenmiş esas sözleşme maddesi toplanacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin oyuna sunulacak.

GENEL KURUL ONAYI BEKLENİYOR

SPK'dan alınan yeşil ışık sonrasında yasal süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte, SASA ortakları ilk Genel Kurul buluşmasında söz konusu madde tadilini karara bağlayacak.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı veya sermaye yapısına ilişkin yapacağı operasyonel düzenlemelerin detaylarının Genel Kurul bilgilendirme dokümanlarında yer alması bekleniyor.

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