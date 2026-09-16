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Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 15 Eylül 2026 tarihli veriler doğrultusunda borsadaki 16 şirkette gerçekleşen önemli ortaklık ve fon payı değişimlerini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre kurumsal yatırımcıların, portföy yönetim şirketlerinin ve yabancı fonların bazı hisselerdeki pay oranları yükselirken bazılarında ise belirgin gerilemeler kayda geçti.

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ÖNE ÇIKAN DEĞİŞİMLER VE KURUMSAL HAREKETLER

INFO (İnfo Yatırım): Hedef Holding, İnfo Yatırım’daki payını yüzde 30,37’den yüzde 41,12’ye çıkararak 473,67 milyon nominal paya ulaştı. Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu ise payını yüzde 2,57'ye düşürdü.

• TERA & TEHOL: Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu; TERA'daki payını yüzde 4,93'ten yüzde 5,79'a, TEHOL'deki payını ise yüzde 4,67'den yüzde 6,93'e yükseltti.

• LIDFA (Lider Faktoring): Nedim Menda’nın şirketteki payı yüzde 29,12’den yüzde 33,98’e yükselirken, Kayhan Tekin’in payı yüzde 2,83’e geriledi.

PASEU (Pasifik Eurasia): Pusula Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fonu, payını yüzde 0,17'den yüzde 3,62'ye çıkararak sert bir artışa imza attı.

• Merrill Lynch Move’ları: Uluslararası dev Merrill Lynch; LKMNH (Lokman Hekim) paylarını yüzde 1,88'den yüzde 3,04'e, MRGYO (Martı GYO) paylarını yüzde 1,08'den yüzde 3,68'e çıkardı. Buna karşın FRIGO'daki payını yüzde 2,71'e, TMPOL'deki payını ise yüzde 2,74'e düşürdü.

HİSSE BAZINDA PAY ORANI DEĞİŞİM TABLOSU

Hisse Kodu Yatırımcı / Fon Adı Eski Pay (%) Yeni Pay (%) Değişim Yönü
DGNMO MT Portföy Birinci Serbest Fon %3,18 %2,90 Azaldı
DUNYH Century City Securities SA %2,87 %3,13 Arttı
FRIGO Merrill Lynch International %4,20 %2,71 Azaldı
GRNYO Baybora Ercan %3,38 %2,90 Azaldı
GSDHO Marmara Capital Portföy Serbest Fon %3,14 %2,84 Azaldı
INFO Hedef Holding A.Ş. %30,37 %41,12 Arttı
KTLEV Pusula Portföy Kuzey Serbest Fon %15,34 %14,68 Azaldı
LIDFA Nedim Menda %29,12 %33,98 Arttı
LKMNH Merrill Lynch International %1,88 %3,04 Arttı
MRGYO Merrill Lynch International %1,08 %3,68 Arttı
MIATK A1 Capital Portföy Serbest Fon %3,92 %2,77 Azaldı
OZATD Tera Portföy Hisse Senedi Fonu %1,12 %3,64 Arttı
PASEU Pusula Portföy Kuzey Serbest Fon %0,17 %3,62 Arttı
TMPOL Merrill Lynch International %3,07 %2,74 Azaldı
TERA Tera Portföy Hisse Senedi Fonu %4,93 %5,79 Arttı
TEHOL Tera Portföy Hisse Senedi Fonu %4,67 %6,93 Arttı

MKK'DAN HESAPLAMA UYARISI

MKK, yayımlanan oranların Merkezi Kaydi Sistem'e fiilen işlenmiş kayıtlar üzerinden hesaplandığını belirtti.

Takası henüz tamamlanmamış alım-satım işlemlerinin bu oranlara dahil edilmediği vurgulanırken; sermaye artırımı sürecindeki şirketlerdeki oran değişimlerinin doğrudan alım-satımdan değil, rüçhan hakkı kullanımı veya yeni payların hesaplara farklı zamanlarda tanımlanmasından kaynaklanabileceği hatırlatıldı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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