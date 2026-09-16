Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 15 Eylül 2026 tarihli veriler doğrultusunda borsadaki 16 şirkette gerçekleşen önemli ortaklık ve fon payı değişimlerini duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre kurumsal yatırımcıların, portföy yönetim şirketlerinin ve yabancı fonların bazı hisselerdeki pay oranları yükselirken bazılarında ise belirgin gerilemeler kayda geçti.
ÖNE ÇIKAN DEĞİŞİMLER VE KURUMSAL HAREKETLER
• INFO (İnfo Yatırım): Hedef Holding, İnfo Yatırım’daki payını yüzde 30,37’den yüzde 41,12’ye çıkararak 473,67 milyon nominal paya ulaştı. Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu ise payını yüzde 2,57'ye düşürdü.
• TERA & TEHOL: Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu; TERA'daki payını yüzde 4,93'ten yüzde 5,79'a, TEHOL'deki payını ise yüzde 4,67'den yüzde 6,93'e yükseltti.
• LIDFA (Lider Faktoring): Nedim Menda’nın şirketteki payı yüzde 29,12’den yüzde 33,98’e yükselirken, Kayhan Tekin’in payı yüzde 2,83’e geriledi.
• PASEU (Pasifik Eurasia): Pusula Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fonu, payını yüzde 0,17'den yüzde 3,62'ye çıkararak sert bir artışa imza attı.
• Merrill Lynch Move’ları: Uluslararası dev Merrill Lynch; LKMNH (Lokman Hekim) paylarını yüzde 1,88'den yüzde 3,04'e, MRGYO (Martı GYO) paylarını yüzde 1,08'den yüzde 3,68'e çıkardı. Buna karşın FRIGO'daki payını yüzde 2,71'e, TMPOL'deki payını ise yüzde 2,74'e düşürdü.
HİSSE BAZINDA PAY ORANI DEĞİŞİM TABLOSU
|Hisse Kodu
|Yatırımcı / Fon Adı
|Eski Pay (%)
|Yeni Pay (%)
|Değişim Yönü
|DGNMO
|MT Portföy Birinci Serbest Fon
|%3,18
|%2,90
|Azaldı
|DUNYH
|Century City Securities SA
|%2,87
|%3,13
|Arttı
|FRIGO
|Merrill Lynch International
|%4,20
|%2,71
|Azaldı
|GRNYO
|Baybora Ercan
|%3,38
|%2,90
|Azaldı
|GSDHO
|Marmara Capital Portföy Serbest Fon
|%3,14
|%2,84
|Azaldı
|INFO
|Hedef Holding A.Ş.
|%30,37
|%41,12
|Arttı
|KTLEV
|Pusula Portföy Kuzey Serbest Fon
|%15,34
|%14,68
|Azaldı
|LIDFA
|Nedim Menda
|%29,12
|%33,98
|Arttı
|LKMNH
|Merrill Lynch International
|%1,88
|%3,04
|Arttı
|MRGYO
|Merrill Lynch International
|%1,08
|%3,68
|Arttı
|MIATK
|A1 Capital Portföy Serbest Fon
|%3,92
|%2,77
|Azaldı
|OZATD
|Tera Portföy Hisse Senedi Fonu
|%1,12
|%3,64
|Arttı
|PASEU
|Pusula Portföy Kuzey Serbest Fon
|%0,17
|%3,62
|Arttı
|TMPOL
|Merrill Lynch International
|%3,07
|%2,74
|Azaldı
|TERA
|Tera Portföy Hisse Senedi Fonu
|%4,93
|%5,79
|Arttı
|TEHOL
|Tera Portföy Hisse Senedi Fonu
|%4,67
|%6,93
|Arttı
MKK'DAN HESAPLAMA UYARISI
MKK, yayımlanan oranların Merkezi Kaydi Sistem'e fiilen işlenmiş kayıtlar üzerinden hesaplandığını belirtti.
Takası henüz tamamlanmamış alım-satım işlemlerinin bu oranlara dahil edilmediği vurgulanırken; sermaye artırımı sürecindeki şirketlerdeki oran değişimlerinin doğrudan alım-satımdan değil, rüçhan hakkı kullanımı veya yeni payların hesaplara farklı zamanlarda tanımlanmasından kaynaklanabileceği hatırlatıldı.
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