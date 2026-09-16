ABD'li dev banka Citi'nin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha sıkı bir para politikası izleyeceği beklentisiyle altın yatırımlarında azaltmaya gittiği öğrenildi. Banka, portföylerinde yer alan altın varlıklarını azaltırken toplam varlık dağılımında altına ayırdığı payı da indirdi.

ALTINDA ARTIK YÜKSELİŞ BEKLEMİYOR

Citi, daha önce Fed'in daha ılımlı bir politika benimseyeceğini ve ABD Hazine Bakanlığı'nın tahvil geri alım programı açıklayacağını tahmin ederek spot altın pozisyonlarını çoğaltmıştı.

Bu iki gelişmeyle beraber altın fiyatlarının yükseleceği öngörülüyordu.

Ancak Jackson Hole sempozyumu sonrasında Fed'in izleyeceği politikaya ilişkin beklentilerin şahin yönünde değişmesi ve enerji fiyatlarının yükselmesi, bankanın yatırım değerlendirmesini revize etmesine yol açtı.

Citi ekonomistleri, Fed'den bu yıl bir, 2027’nin başlarında ise bir faiz artışı daha bekliyor. Bankaya göre bu artışların Kasım 2026 ve Şubat 2027’de gerçekleşmesi muhtemel.

KARARI ABD FAİZLERİNİN SEYRİ DE ETKİLEDİ

Citi, altın pozisyonlarını azaltmasında belirleyici unsurun ABD faizlerine ilişkin görünüm olduğunu bildirdi.

Banka, altın fiyatlarının yönü üzerinde en güçlü etkiye sahip unsurun ABD'deki faiz oranları olduğunu vurguladı.