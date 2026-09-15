Altında eylül ayının ilk yarısında başlayan satış baskısı yeni haftada da devam ediyor. Ons altın gün içinde 4.282 dolar seviyelerine kadar gerileyerek kısa vadede önemli görülen 4.300 dolar desteğinin altına indi.

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, altındaki aşağı yönlü baskının hafiflemesi için fiyatın yeniden 4.440 doların üzerine çıkması gerektiğini belirtti. Bu seviyenin aşılması, kısa vadeli görünümde toparlanmanın güçlendiğine işaret edebilir.

GÖZLER FED KARARINDA

Altındaki satışların merkezinde Fed toplantısı bulunuyor. İki günlük toplantı 15 Eylül'de başladı ve faiz kararı 16 Eylül'de açıklanacak. Piyasalarda 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 90'ın üzerinde bulunuyor.

Yüksek faiz beklentisi, faiz getirisi sağlamayan altının alternatif maliyetini artırırken, ABD tahvil getirilerindeki yükseliş de değerli metal üzerindeki baskıyı güçlendiriyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftanın ilk işlem gününde yüzde 5 seviyesini aşarak yaklaşık üç yılın en yüksek seviyelerine çıktı. Doların değer kazanması da dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getiriyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER ETKİLİ OLMADI

Orta Doğu'daki gerilim ve enerji altyapısına yönelik saldırılar altın için normal şartlarda güvenli liman talebini destekleyebilecek gelişmeler olarak öne çıkıyor. Ancak mevcut tabloda yatırımcıların jeopolitik risklerden ziyade faiz ve dolar görünümüne odaklandığı görülüyor.

Satış baskısı diğer değerli metallere de yayıldı. Gümüş 63 dolar civarına gerilerken platin ve paladyumda da kayıplar yaşanıyor.

GRAM ALTINDA DOLAR/TL DESTEĞİ

Ons altındaki düşüşe karşın gram altındaki gerileme daha sınırlı kalıyor. Gram altın, 15 Eylül işlemlerinde 6.700 liraya yakın seyrini koruyor.

Dolar/TL'deki yükseliş, ons altında yaşanan düşüşün gram altına etkisini kısmen sınırlıyor. Ons altında yeniden yükseliş yaşanması halinde kur etkisinin de gram altındaki hareketi desteklemesi beklenebilir.

KRİTİK SEVİYELER

Piyasanın kısa vadede izleyeceği ilk seviye 4.300 dolar olacak. Ons altının bu seviyenin altında kalıcı olması satış baskısının devam edebileceğine işaret ederken, yeniden 4.300 doların üzerine çıkılması toparlanma açısından önem taşıyor.

Saxo Bank'ın dikkat çektiği 4.440 dolar seviyesi ise düşüş baskısının zayıflayıp zayıflamadığını gösterecek kritik direnç konumunda bulunuyor. Fed'in faiz kararından çok, karar sonrasında verilecek mesajların altının yönünde belirleyici olması bekleniyor.

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