Altın fiyatları 15 Eylül 2026 Salı günü yatırımcıların gündeminde. Ons altın 4 bin 300 doların üzerinde seyrederken gram altın 6 bin 700 TL seviyesindeki hareketini sürdürüyor. Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar? İşte güncel altın alış satış fiyatları...

FED'DEN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ

Altın piyasasının yönü açısından gözler Fed'in faiz kararında olacak. Piyasalarda 25 baz puanlık faiz artışı beklentisi öne çıkarken, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın karar sonrasında vereceği mesajların değerli metaller üzerinde etkili olması bekleniyor.

15 EYLÜL 2026 ALTIN FİYATLARI GÜNCEL

15 Eylül 2026 Salı günü serbest piyasada güncel altın alış ve satış fiyatları şöyle:

Ons altın: Alış 4.311,01 dolar - Satış 4.311,78 dolar

Gram altın: Alış 6.733,02 TL - Satış 6.733,94 TL

Çeyrek altın: Alış 10.773,04 TL - Satış 11.010,00 TL

Yarım altın: Alış 21.487,53 TL - Satış 22.029,17 TL

Tam altın: Alış 43.459,00 TL - Satış 43.972,00 TL

Cumhuriyet altını: Alış 43.091,33 TL - Satış 43.905,31 TL

Ziynet altını: Alış 43.110,05 TL - Satış 43.923,36 TL

Ata altın: Alış 44.049,03 TL - Satış 45.159,22 TL

Gremse altın: Alış 108.141,00 TL - Satış 109.504,00 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.671,20 TL - Satış 4.886,01 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.111,34 TL - Satış 6.324,28 TL

FED KARARI ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLEYEBİLİR?

Faizlerin yüksek seyretmesi, faiz getirisi bulunmayan altının fırsat maliyetini artırarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturabiliyor. Bu nedenle yatırımcılar yalnızca Fed'in faiz kararına değil, önümüzdeki döneme ilişkin para politikası mesajlarına da odaklanacak.

ABD tahvil faizlerindeki yükseliş de altın fiyatları açısından takip ediliyor. Fed'den gelecek mesajların faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisini güçlendirmesi halinde altında oynaklığın artabileceği değerlendiriliyor.