Dolar ve euro fiyatları haftanın ikinci işlem gününde yakından izleniyor. 15 Eylül 2026 Salı günü "Dolar ne kadar?", "Euro kaç TL?", "Dolar alış satış fiyatı ne kadar?" ve "1 euro kaç TL?" soruları araştırılıyor. İşte dolar/TL ve euro/TL'de güncel alış ve satış fiyatları...

DOLAR/TL VE EURO/TL NE KADAR?

15 Eylül 2026 TSİ 07.19 itibarıyla doların ve euronun alış ve satış fiyatları şöyle;

Dolar alış: 48,6250 TL

Dolar satış: 48,6492 TL

Euro alış: 56,1352 TL

Euro satış: 56,1684 TL

Dolar ve euro kurlarında gün içerisinde küresel piyasalardaki gelişmeler, dolar endeksindeki hareketler ve yurt içi piyasalardaki fiyatlamalara bağlı olarak değişiklik yaşanabiliyor. Bu nedenle döviz alış ve satış fiyatları gün boyunca anlık olarak farklılaşabiliyor.