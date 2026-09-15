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Dolar ve euro bugün ne kadar? 15 Eylül 2026 güncel dolar ve euro alış satış fiyatları, dolar/TL ve euro/TL kurundaki son durum.

Dolar ve euro fiyatları haftanın ikinci işlem gününde yakından izleniyor. 15 Eylül 2026 Salı günü "Dolar ne kadar?", "Euro kaç TL?", "Dolar alış satış fiyatı ne kadar?" ve "1 euro kaç TL?" soruları araştırılıyor. İşte dolar/TL ve euro/TL'de güncel alış ve satış fiyatları...

DOLAR/TL VE EURO/TL NE KADAR?

15 Eylül 2026 TSİ 07.19 itibarıyla doların ve euronun alış ve satış fiyatları şöyle;

Dolar alış: 48,6250 TL
Dolar satış: 48,6492 TL

Euro alış: 56,1352 TL
Euro satış: 56,1684 TL

Dolar ve euro kurlarında gün içerisinde küresel piyasalardaki gelişmeler, dolar endeksindeki hareketler ve yurt içi piyasalardaki fiyatlamalara bağlı olarak değişiklik yaşanabiliyor. Bu nedenle döviz alış ve satış fiyatları gün boyunca anlık olarak farklılaşabiliyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 48,64 48,64 % 0.04 11:21
Euro 56,16 56,17 % -0.06 11:21
İngiliz Sterlini 65,58 65,59 % -0.18 11:21
Avustralya Doları 34,65 34,66 % -0.19 11:21
İsviçre Frangı 59,53 59,56 % 0.09 11:21
Rus Rublesi 0,57 0,58 % 0.28 11:21
Çin Yuanı 7,24 7,24 % -0.05 11:21
İsveç Kronu 4,98 4,98 % -0.12 11:21
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