Bitcoin fiyatı 15 Eylül 2026 Salı günü yeniden 78 bin doların altına indi. ABD'de kripto para piyasasının beklediği Clarity Act'in yıl sonuna kadar yasalaşacağına yönelik beklentinin yüzde 18'e gerilemesi Bitcoin üzerinde baskı oluşturdu. Peki, Bitcoin neden geriledi, BTC ne kadar oldu? İşte Bitcoin fiyatındaki son durum ve kripto piyasasında takip edilen gelişmeler...

CLARITY ACT BEKLENTİSİ YÜZDE 18'E GERİLEDİ

Clarity Act'in yıl sonuna kadar yasalaşacağına yönelik piyasa beklentisi yüzde 18'e kadar geriledi.

Piyasanın odağında şimdi tasarının ilerleyebilmesi açısından önem taşıyan usul oylaması bulunuyor. Demokrat müzakerecilerin oylama öncesinde Cumhuriyetçilere sunacağı karşı teklif de takip edilecek.

Tasarı için bazı Demokrat üyelerin desteğinin gerekmesi, Kongre'deki görüşmeleri Bitcoin ve diğer kripto varlıklar açısından önemli hale getiriyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin TSİ 08.04 itibarıyla 77.577 dolar bandında seyrediyor.

BITCOIN NEDEN GERİLEDİ?

Bitcoin'in 79 bin 586 dolardan 78 bin doların altına çekilmesinde, ABD'deki kripto düzenlemesine yönelik beklentilerin zayıflaması öne çıktı.

Clarity Act sürecinin ilerlemesi, ABD'deki kripto varlıklara ilişkin düzenleyici belirsizliğin azalabileceği beklentisini güçlendirebilir. Sürecin tıkanması ise kripto piyasasında baskının devam etmesine neden olabilir.

Bu nedenle yatırımcıların gözü Kongre'den gelecek yeni açıklamalara ve Clarity Act'in geleceğine çevrildi.