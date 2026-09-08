Kripto para piyasasının lider varlığı Bitcoin (BTC), kritik direnç ve destek seviyeleri arasında yön arayışını sürdürüyor.

QCP Capital analistlerine göre Bitcoin için yukarı yönlü hareketlerde 80.000 - 82.000 dolar aralığı en kritik direnç bölgesi olarak konumlanıyor.

Lider kripto para biriminin bu bariyeri kıramaması durumunda, kâr satışlarıyla birlikte aşağı yönlü baskının ivme kazanabileceği vurgulanıyor.

Olası geri çekilmelerde ise piyasayı tutması beklenen ilk güçlü barikat 77.000 - 78.000 dolar destek bölgesi olarak gösteriliyor.

ETF FONLARINDA DALGALI SEYİR

Piyasada yön arayışı sürerken spot Bitcoin ETF’lerindeki günlük para giriş ve çıkışlarında da dalgalı bir seyir izleniyor.

QCP Capital, yatırımcıların ABD’den gelecek kritik ekonomik veriler öncesinde risk pozisyonlarını yeniden ayarladığını, bu durumun ETF akışlarında dalgalanmaya yol açtığını belirtti.

Analistler, bu hafta açıklanacak ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin piyasaların odağında yer aldığını ifade ediyor.

Beklentilerin üzerinde gelebilecek bir enflasyon verisinin, Federal Rezerv'in (Fed) faiz artırımı ihtimalini yeniden masaya getirebileceği ve bunun da Bitcoin üzerinde ilave düşüş baskısı yaratabileceği uyarısı yapılıyor.

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