JPMorgan, Citigroup, Commerzbank ve Standard Chartered gibi önde gelen 16 küresel kurumun paylaştığı projeksiyonlarda, dolar/TL paritesinin kademeli yükseliş eğilimini koruyacağı öngörüldü.

Analistlerin değerlendirmelerine göre 2026 yıl sonu dolar/TL beklentileri 49,07 TL ile 54,01 TL arasında değişirken, 2027 yılının ilk yarısında da artış trendinin devam etmesi bekleniyor.

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK TAHMİN VEREN KURUMLAR

• En Yüksek Beklenti (Danske Bank): 24 Ağustos’ta raporunu güncelleyen Danske Bank, 2026 yıl sonu için 54,01 TL, 2027'nin 1. çeyreğinde 58,74 TL ve 2. çeyreğinde 63,27 TL seviyesiyle en yüksek kuru tahmin eden kurum oldu.

• En Düşük Beklenti (XTB): 28 Ağustos tarihli raporunda XTB, 2026 yıl sonunu 49,07 TL, 2027'nin ilk çeyreğini 50,80 TL ve ikinci çeyreğini 51,21 TL ile en muhafazakar seviyede tahmin etti.

Dev Bankaların Güncel Dolar/TL Tahmin Tablosu



Ağustos ve Eylül 2026 döneminde açıklanan tüm küresel banka ve kurum tahminleri şöyle kurgulandı:

Kurum Adı Rapor Tarihi 2026 Yıl Sonu 2027 1. Çeyrek Danske Bank 24 Ağustos 54,01 58,74 ING Financial Markets 11 Ağustos 53,00 55,30 BBVA 31 Ağustos 51,80 54,35 SEB 25 Ağustos 53,00 55,00 Citigroup 3 Eylül 51,97 54,38 LBBW 2 Eylül 51,78 53,56 Standard Chartered 10 Ağustos 50,90 52,90 Commerzbank 7 Ağustos 53,00 54,00 Swedbank 20 Ağustos 50,00 52,00 Mizuho Bank 1 Eylül 51,00 53,00 JPMorgan Chase 21 Ağustos 51,20 53,00 Nomura International 1 Eylül 51,00 52,00

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