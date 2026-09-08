Uluslararası finans devleri ve küresel yatırım bankaları, Türk lirasına ilişkin orta ve uzun vadeli döviz kuru beklentilerini ağustos ve eylül aylarında yayımladıkları raporlarla güncelledi.
JPMorgan, Citigroup, Commerzbank ve Standard Chartered gibi önde gelen 16 küresel kurumun paylaştığı projeksiyonlarda, dolar/TL paritesinin kademeli yükseliş eğilimini koruyacağı öngörüldü.
Analistlerin değerlendirmelerine göre 2026 yıl sonu dolar/TL beklentileri 49,07 TL ile 54,01 TL arasında değişirken, 2027 yılının ilk yarısında da artış trendinin devam etmesi bekleniyor.
EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK TAHMİN VEREN KURUMLAR
• En Yüksek Beklenti (Danske Bank): 24 Ağustos’ta raporunu güncelleyen Danske Bank, 2026 yıl sonu için 54,01 TL, 2027'nin 1. çeyreğinde 58,74 TL ve 2. çeyreğinde 63,27 TL seviyesiyle en yüksek kuru tahmin eden kurum oldu.
• En Düşük Beklenti (XTB): 28 Ağustos tarihli raporunda XTB, 2026 yıl sonunu 49,07 TL, 2027'nin ilk çeyreğini 50,80 TL ve ikinci çeyreğini 51,21 TL ile en muhafazakar seviyede tahmin etti.
Dev Bankaların Güncel Dolar/TL Tahmin Tablosu
Ağustos ve Eylül 2026 döneminde açıklanan tüm küresel banka ve kurum tahminleri şöyle kurgulandı:
|Kurum Adı
|Rapor Tarihi
|2026 Yıl Sonu
|2027 1. Çeyrek
|Danske Bank
|24 Ağustos
|54,01
|58,74
|ING Financial Markets
|11 Ağustos
|53,00
|55,30
|BBVA
|31 Ağustos
|51,80
|54,35
|SEB
|25 Ağustos
|53,00
|55,00
|Citigroup
|3 Eylül
|51,97
|54,38
|LBBW
|2 Eylül
|51,78
|53,56
|Standard Chartered
|10 Ağustos
|50,90
|52,90
|Commerzbank
|7 Ağustos
|53,00
|54,00
|Swedbank
|20 Ağustos
|50,00
|52,00
|Mizuho Bank
|1 Eylül
|51,00
|53,00
|JPMorgan Chase
|21 Ağustos
|51,20
|53,00
|Nomura International
|1 Eylül
|51,00
|52,00
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