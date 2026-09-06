Yatırımcılar ve birikim sahipleri haftanın son gününde "Dolar bugün ne kadar?", "Euro kaç TL?" sorularının yanıtını araştırıyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve iç piyasadaki fiyatlamalar döviz kurlarının seyrinde etkili olurken, dolar ve euro yeni haftaya girilirken izlenen seviyelerde bulunuyor. Peki, 6 Eylül 2026 Pazar günü dolar ve euro ne kadar? İşte serbest piyasada güncel alış-satış fiyatları...

6 EYLÜL 2026 DOLAR ALIŞ VE SATIŞ FİYATI

Hafta sonu serbest piyasada dolar/TL sınırlı hareketini sürdürüyor. Son verilere göre doların alış ve satış fiyatları şöyle:

Dolar alış: 48,3775 TL

Dolar satış: 48,4974 TL

6 EYLÜL 2026 EURO ALIŞ VE SATIŞ FİYATI

Euro/TL ise 56 TL'nin üzerindeki seyrini koruyor. Serbest piyasada euronun güncel alış ve satış fiyatları şu seviyelerde:

Euro alış: 56,1221 TL

Euro satış: 56,3586 TL

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Döviz piyasalarında yönü belirleyen başlıkların başında ABD'den gelen ekonomik veriler ve küresel para politikalarına ilişkin beklentiler geliyor. Haftanın son işlem günlerinde ABD istihdam verilerinin ardından doların küresel piyasalardaki seyri ve majör para birimlerindeki hareketler öne çıktı.

Euro/dolar paritesi ise 1,1614 seviyelerinde bulunuyor. Küresel piyasalardaki fiyatlamaların yanı sıra yeni haftada açıklanacak ekonomik veriler ve merkez bankalarına ilişkin beklentiler döviz kurlarının yönü açısından takip edilecek.