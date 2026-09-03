Dolar ve euro fiyatları 3 Eylül 2026 Perşembe sabahında döviz piyasasını takip edenlerin gündeminde. "Dolar bugün kaç TL?", "Euro ne kadar oldu?" ve "Dolar alış-satış fiyatı ne kadar?" sorularına yanıt aranırken, dolar/TL 48,32 TL, euro/TL ise 56,20 TL seviyelerinde işlem görüyor.

DOLAR ALIŞ SATIŞ FİYATI NE KADAR?

Amerikan Doları, haftanın 3. işlem gününde Türk Lirası karşısında 48,31 TL bandının hemen üzerinde direnç arıyor. TSİ 07.27 itibarıyla döviz büroları ve serbest piyasada anlık dolar alış fiyatı 48,3072 TL seviyelerinde dengelenirken, dolar satış fiyatı ise 48,3200 TL civarında işlem görüyor. Küresel piyasalarda dolar endeksinin (DXY) 99,40 seviyelerinde yatay seyretmesi, iç piyasadaki ani dalgalanmaların önüne geçiyor.

EURO ALIŞ SATIŞ FİYATI KAÇ TL?

Avrupa para birimi Euro, eylül ayına dolara oranla daha hareketli bir başlangıç yaptı. Serbest piyasada TSİ 07.27 itibarıyla güncel Euro alış fiyatı 56,2301 TL olarak kayıtlara geçerken, Euro satış fiyatı 56,1885 TL seviyesine kadar tırmandı. Merkez Bankası efektif satış fiyatlarında da Euro'nun 56 TL üzerindeki güçlü duruşu dikkat çekiyor. Küresel paritede EUR/USD oranı ise 1,1597 seviyesinde bulunuyor.

Sterlin fiyatları ise aynı saat itibarıyla 65,3866 TL (alış) ve 65,4210 TL (satış) bandında seyrediyor.

DÖVİZ KURLARI NEDEN DALGALANIYOR?

Dolar ve euro fiyatlarında gün içerisinde görülen hareketlilikte hem yurt içi hem de küresel gelişmeler etkili oluyor.

Döviz piyasasının yönü açısından öne çıkan başlıklar şöyle;

Merkez Bankası politikaları: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz politikası ve eylül ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin beklentiler, TL varlıkların fiyatlanmasında önemli rol oynuyor.

Küresel ekonomik veriler: ABD ve Avrupa'dan açıklanan enflasyon, istihdam ve büyüme verileri dolar ve euro başta olmak üzere küresel para birimlerinin seyrini etkileyebiliyor.

Alış-satış makası: Bankalar, döviz büroları ve serbest piyasada uygulanan dolar ve euro alış-satış fiyatları arasında farklılık görülebiliyor. Bu nedenle yatırımcıların karşılaştığı döviz kuru, kullanılan kurum ve işlem saatine göre değişebiliyor.