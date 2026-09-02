VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, geçen hafta cuma günü yaptığı açıklamada, kamu bankalarının pazartesi gününden itibaren tüm faiz oranlarını 2-3 puan indireceğini duyurmuştu. Gözler kamu bankalarının güncel faiz oranlarına çevrildi.

Ziraat Bankası öncülüğündeki kamu bankaları, ticari ve bireysel kredi faiz oranlarında 2 ila 3 puanlık indirime gitti.

Ağustos sonu itibarıyla ortalama yüzde 3,74 seviyelerinde seyreden ihtiyaç kredisi faizleri, eylül başı güncel kampanyalarıyla birlikte en düşük yüzde 2,84 – yüzde 3,49 bandına geriledi.

Öte yandan katılım bankaları ve standart kredilerde oranların yüzde 4,99 seviyelerine kadar geniş bir yelpazede seyrettiği görülüyor.

Kredi Türü Ağustos 2026 Sonu Oranları Eylül 2026 Başı Güncel Durum Piyasa Eğilimi / Değişim TL Ticari Krediler (Ağırlıklı Ortalama) %53,94 seviyesinde %50,94 - %51,94 bandına gerileme eğiliminde 📉 Kamu bankaları öncülüğünde 2-3 puanlık indirim başladı. Bireysel İhtiyaç Kredisi (Ortalama) %63,25 seviyesinde %60,25 - %61,25 (Özel fırsatlarla aylık %1,99 - %3,84 arası) 📉 Repo fonlaması etkisiyle maliyetler düşüşe geçti. Konut Kredisi (Ağırlıklı Ortalama) %42,04 seviyesinde %39,50 - %41,00 aralığına gevşeme 📉 Sıkı duruş korunsa da fonlama maliyeti düşüşü yansıdı. Kredi Kartı / KMH Azami Akdi Faiz Dönem borcuna göre %3,25 - %4,25 %3,25 - %4,25 seviyesinde sabit kaldı ➡️ TCMB Eylül ayı tavan oranlarında değişiklik yapmadı.

İŞ DÜNYASINDAN İLK TEPKİLER: "LİMİT VE VADELER DE ESNETİLMELİ"

Finansmana erişim kanallarının rahatlaması sanayi ve üretim tarafında memnuniyetle karşılanırken, iş dünyası temsilcileri sürecin tamamlayıcı adımlarla desteklenmesi gerektiğini vurguluyor.

• İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: İkinci çeyrek büyüme rakamlarına dikkat çekerek, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından özel bankaların da kredi faizlerini hızla aşağı çekmesi gerektiğini söyledi. Avdagiç, sürdürülebilir üretim için finansman kanallarının açık tutulmasının hayati olduğunu belirtti.

• AFSİAD Federasyonu Genel Başkanı Kadir Sayın: Kamu bankalarının indirim hamlesini olumlu bir adım olarak nitelendirmekle birlikte, sadece faiz oranlarının düşürülmesinin yeterli olmayacağını ifade etti. Sayın; kredi limitlerinin artırılması, vadelerin uzatılması ve komisyon maliyetlerinin düşürülmesi çağrısında bulundu.

Reel sektör temsilcileri, üretim, istihdam ve yatırım çarklarının daha hızlı dönmesi için özel bankaların da faiz indirim kervanına katılması ve ek masrafların azaltılması gerektiği görüşünde birleşiyor.

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